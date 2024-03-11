Арбітр-поліцейський врятував життя футболісту німецької бундесліги (фото, відео)

Матч 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу між «Баварією», яка розгромила в Лізі чемпіонів «Лаціо», та «Майнцом» (8:1) ледь не завершився трагедією.

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У середині першого тайму 33-річний футболіст команди гостей Джошуа Гілавогі вдарився головою об коліно свого одноклубника Ентоні Качі та залишився нерухомим лежати на газоні. Першим до французького гравця, котрий знепритомнів, підбіг арбітр поєдинку Патрік Іттріх. 45-річний поліцейський повернув постраждалого гравця на бік і дістав язик, що запав, тим самим дозволивши Гілавогі уникнути ядухи.

«Якщо хтось так лежить, то треба діяти швидко. Я вже пережив багато таких ситуацій. Язик западає, а якщо його дістати, то людина знову може дихати», — заявив після гри рефері.

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«Величезне дякую за швидке втручання та надану допомогу Патріку Іттріху, моїм товаришам по команді та лікарям „Майнца“!» — написав у соцмережі X (раніше — Twitter) Джошуа Гілавогі.

Відеоогляд матчу «Баварія» — «Майнц» — 8:1

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Додамо, що «Баварія», не зважаючи на розгромну перемогу, йде в бундеслізі другою, відстаючи від лідера «Байєра» аж на 10 очок, а «Майнц» перебуває в зоні вильоту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Чилі воротар ціною зламаної щелепи та вибитих зубів врятував свою команду від гола.

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