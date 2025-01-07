Бюджет уже не тягне? Військовому заводу в рф заборгували за зброю чверть мільярда рублів

У той час як ЗМІ запитують, чи витримає економіка України ще один рік війни, схоже, що економіка країни-агресора вже дає збій. Так, російський завод ім. В. А. Дегтярьова намагається отримати від міністерства оборони росії борги на чверть мільярда рублів. Про це повідомляють ЗМІ країни-окупанта, за даними яких підприємство звернулося до суду для стягнення 100 млн рос. руб. зі свого оборонного відомства. Причому там уточнюють, що це вже другий такий позов лише за три тижні.

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Дійсно, 19 грудня Арбітражний суд міста москви зобов'язав міноборони рф виплатити 146,9 млн руб. на користь ПАТ «Завод ім. В. А. Дегтярьова». За що оборонне відомство має заплатити на користь заводу мінімум 247 млн руб. за двома позовами, невідомо. Також немає даних про те, чи виплатило міністерство оборони росії борг у 147 млн руб. за грудневим рішенням суду.

Зауважимо, що 250 млн руб., які намагається через суд отримати ПАТ «Завод ім. В. А. Дегтярьова», становить лише 2,5 млн дол. США, але навіть їх відомство країни-агресора виплатити не може, що говорить про фінансові проблеми.

Завод ім. В. А. Дегтярьова знаходиться в російському місті Коврові, Володимирська область, і займається випуском стрілецької зброї, РПГ, протитанкових ракет для потреб міністерства оборони рф. Серед продукції, що випускається на підприємстві, кулемети Калашнікова ПКМ, кулемет КПВТ, протитанковий гранатомет РПГ-7.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні розробляються нові ракети «Трембіта», здатні в перспективі «дотягнутися» до москви. Їхньою особливістю є вкрай низька ціна — від 10 тисяч доларів.

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