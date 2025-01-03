«Трембіта» для москви: Україна розробляє дешеву ракету для атаки на столицю рф

У відповідь на постійні ракетні атаки України з боку рф, вітчизняний ВПК давно розробляє засоби дальнього ураження. Одним із цих засобів може стати нова українська ракета «Трембіта», яку розробляють у двох варіантах.

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Про це повідомляє британське видання The Telegraph, за даними якого українська ракета може стати найдешевшою у своєму класі. Цього вдасться досягти завдяки простоті конструкції, яка багато в чому повторює технології часів Другої світової війни.

Так, за даними британських журналістів, малий варіант «Трембіти» схожий на німецьку ракету V-1 або «Фау», має гучний імпульсний реактивний двигун із простою конструкцією — трубчастим фюзеляжем і квадратним крилом. Ця простота дозволяє запускати її з рампи, тобто не потрібні спеціальні пускові установки. Також є проста система наведення через GPS, що, очевидно, робить ракету менш точною, оскільки система не дублюється.

Також у ракети досить скромні показники — дальність у 90 миль або 145 км, довжина 2,1 метра і вага боєголовки близько 18 кг. Однак усе це з надлишком покривається дешевизною — близько 10 тисяч доларів.

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Другий варіант «Трембіти» створюється спеціально для того, щоб дістати до москви, відстань до якої близько 550 км від українського кордону. Такий варіант «Трембіти», підкреслюють у The Telegraph, буде явно дорожчим. Але все одно він буде помітно дешевшим за американську ракету ATACMS, ціна якої близько 1 млн дол., при цьому дальності дістати до москви їй все одно не вистачає.

Раніше повідомляли про те, що на Новий рік в окупантів трапився справжній вертолетопад, коли вони за 2 дні втратили відразу 3 вертольоти.

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На фото у заголовку ілюстративне зображення"Трембіта", Facebook

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