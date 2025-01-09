У футболіста «Вереса» померла дружина, сиротою залишився маленький син (фото)

У родині 31-річного футболіста «Вереса», який вийшов до чвертьфіналу Кубка України, Романа Гончаренка сталася трагедія. У віці 34 років померла його дружина Тетяна, повідомляє пресслужба рівненського клубу.

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«Наші великі співчуття Роману та його родині. Тримайтеся!» — йдеться у повідомленні.

Влітку минулого року Тетяна Гончаренко повідомила, що у неї виявили рак молочної залози.

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У захисника рівнян, який прожив у шлюбі з дружиною п'ять з половиною років, залишився маленький син Дамір, якому 11 березня виповниться 4 роки.

Нагадаємо, що уродженець Черкаської області Роман Гончаренко перейшов до «Вереса» з ковалівського «Колоса» і цього сезону провів за рівнян в УПЛ 18 матчів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина українського футболіста загинула у страшній ДТП під Одесою.

Фото ФК «Верес»

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