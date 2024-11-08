Жеребкування пар ¼ фіналу Кубка України: «Динамо» та «Шахтар» уникли зустрічі один з одним (відео)

У п'ятницю, 8 листопада, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування пар ¼ фіналу Кубка України, який минулого сезону завоював «Шахтар».

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На цій стадії турніру зіграють шість представників УПЛ та два клуби з першої ліги.

З легкої руки екскапітана «Динамо» та збірної України Олега Лужного і чемпіонки світу з пляжного футболу Анастасії Кліпаченко, що брали участь у «сліпому» жеребкуванні, пари ¼ фіналу сформували:

«Рух» (Львів) — «Динамо» (Київ)

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«Верес» (Рівне) — «Полісся» (Житомир)

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк)

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«Буковина» (Чернівці) — «Вікторія» (Суми)

Нагадаємо, що базова дата проведення матчів ¼ фіналу — 2 квітня. Фінал Кубка України цього сезону запланований на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначить виконком УАФ.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» лише в овертаймі вибило «Ворсклу» з розіграшу Кубка країни.

Фото uaf.ua

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