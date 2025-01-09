Мова піде про Україну: лідери Франції та Британії зустрінуться перед інавгурацією Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який нещодавно говорив, що не можна дозволити путіну виграти війну, прийме президента Франції Емманюеля Макрона для переговорів незадовго до інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США. Вони зустрінуться в Чекерсі, заміській резиденції прем'єр-міністра, і обговорять Україну — гарячу тему для нової адміністрації США, а також штучний інтелект, економічне зростання й легальну міграцію, пише Politico.

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І Макрон, і Стармер були активними прихильниками протидії України повномасштабному вторгненню росії у 2022 році і наголошували на необхідності продовження підтримки після перемоги набагато більш скептично налаштованого Трампа. Останній пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, і ця ідея не знайшла підтримки в європейських столицях.

Зустріч відбудеться через кілька днів після того, як президент Франції звинуватив власника X і союзника Трампа Ілона Маска у втручанні «безпосередньо у вибори».

Раніше аналітик Сергій Фурса висловився про те, як можуть вплинути на Україну заяви Трампа і Маска про територіальні претензії.

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