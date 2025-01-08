Хто б міг уявити: Макрон натякнув, що Маск втручається в європейську політику

Президент Франції Емманюель Макрон, який нещодавно висловився про Україну, має претензії до Ілона Маска. Він звинуватив його у втручанні в європейську політику і підтримці того, що він назвав «реакційним рухом» по всьому світу. Хоча Макрон не назвав ім'я скандального мільярдера у своїй щорічній промові перед французькими послами, які зібралися в Парижі, опис був безпомилковим, пише Politico.

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«Десять років тому хто б міг собі уявити, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, в тому числі в Німеччині», — сказав Макрон у своїй зовнішньополітичній промові в Єлисейському палаці.

Однак коментарі Макрона не зайшли так далеко, як слова прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре. Він днями заявив, що його «турбує» те, що Маск, «людина з величезним доступом до соціальних мереж», буде настільки «безпосередньо залучений» у політику інших країн.

Ілон Маск зіткнувся з негативною політичною реакцією в Європі після того, як втрутився у внутрішню політику Німеччини та Великої Британії. Він виступив на підтримку ультраправої «Альтернативи для Німеччини» перед достроковими парламентськими виборами у країні наступного місяця, що, на думку уряду в Берліні та різних політичних лідерів, є втручанням у вибори. Маск також провів спаринг з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і несподіваним кроком закликав Найджела Фараджа піти у відставку з посади лідера правої партії «Реформи Великої Британії».

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Маск ще не встиг вплинути на французьку політику, і неясно, чи запропонує він французьким ультраправим таку ж підтримку, яку він надає аналогічним рухам в Європі — особливо з огляду на те, що його більш економічно ліберальні погляди, схоже, суперечать поглядам, які сповідує «Національне об'єднання» Марін Ле Пен.

Під час своєї промови на Єлисейських полях Макрон заявив, що з готовністю працюватиме з новою адміністрацією США, попри побоювання щодо майбутньої торгівельної війни та війни в Україні.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Ілон Маск оселився неподалік новообраного президента Дональда Трампа.

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