Справа Ктиторчука: суд ухвалив вирок відомому фотографу

Київського фотографа Олександра Ктиторчука засудили до 12 років 10 місяців ув’язнення за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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«До 12 років 10 місяців ув’язнення засуджено відомого фотографа за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат. За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винним відомого фотографа у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру (ст. 152, ст. 156, ст. 301 КК України). Фотографа засуджено до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Також йому заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки. Прокурори в суді довели, що чоловік упродовж 2017−2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію. Фотограф визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не казують прізвище, але з обставин справи випливає, що йдеться про Ктиторчука.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Чернівцях пенсіонери розбещували дівчаток та знімали свої «подвиги» на відео.

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