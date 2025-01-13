Багаторазова чемпіонка України, яка служила в Нацгвардії, розповіла подробиці своєї втечі до росії (фото)
Чотириразова чемпіонка України, майстер спорту міжнародного класу з академічного веслування 36-річна Лариса Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до росії і розповіла ЗМІ країни-агресора подробиці своєї втечі. При цьому уродженка Запорізької області назвала свій мерзенний вчинок «поверненням на батьківщину». Раніше до росії втік футболіст резервної команди «Шахтаря».
«Завдання було банальним — накопичити гроші на втечу з України, а це було зробити непросто, оскільки в частині практикується хабарництво. Приблизно половину суми, яка мені зараховувалася щомісяця на картку, мені доводилося віддавати офіцерам частини у вигляді матеріальної допомоги, — цитує Ларису Жалінську RT. — Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу до росії, але я б назвала це поверненням на батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто — Приморськ Запорізької області російської федерації, я завжди була російськомовною, закінчила російську школу імені Олександра Пушкіна у Запоріжжі, де згодом пам'ятник Пушкіну було знесено.
Щоб здійснити переїзд до росії та втечу з України, потрібно тривалий час не викликати підозр у військовій частині. Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надаватися відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому я придбала путівку до Чехії і вказала в рапорті на відпустку, що проводитиму його в Чехії.
Ще я підстрахувалася, оформивши другий закордонний паспорт і не сповістивши про це частину. Саме ним я згодом перетнула кордон. За допомогою друзів з росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі, потім через спеціальний чат знайшла перевізників через польсько-білоруський кордон, а за допомогою друзів з росії було куплено квиток на літак мінськ — москва".
За іронією долі, Лариса Жалінська, яка, до речі, була бронзовою призеркою чемпіонату світу з академічного веслування у приміщенні (у дисципліні «60 хвилин — максимальна дистанція»), до повномасштабного вторгнення росії працювала редактором сайту телеканалу «Z».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України поїхав працювати до росії після повномасштабного вторгнення.
Фото mig.com.ua257
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