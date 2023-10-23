«Шахтар» оголосив рішення щодо футболіста, який втік до росії

Чемпіон України «Шахтар», на який 25 жовтня очікує матч Ліги чемпіонів проти «Барселони», повідомив про розірвання контракту з колишнім гравцем команди U19 Олександром Роспутьком, який втік до росії.

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«У зв'язку з неповерненням у розташування команди та фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом ФК „Шахтар“ розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком», — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що уродженець Горлівки, в активі якого чотири поєдинки у футболці юніорської збірної України (U19), після переможного матчу в Бельгії проти «Антверпена» в Юнацькій лізі УЄФА (2:1) втік із розташування команди і не повернувся з гірниками на батьківщину. Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, — це акуратно складену форму півзахисника. Вихованець академії «Шахтаря», який відіграв за команду Олексія Бєліка у Бельгії всі 90 хвилин, вилучив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки. А пізніше стало відомо, що Роспутько, який ставав у складі «оранжево-чорних» чемпіоном України серед 14-річних (2018-го), 15-річних (2019-го) та 17-річних (2021-го), втік в росію.

«Поки я не можу повідомити причину, чому Саша втік із „Шахтаря“, — заявив незабаром батько футболіста-зрадника Юрій. — Я можу сказати, що в росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання про політичний притулок не є правдою. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку. Син дуже втомився від усього. Він розслаблюється і відпочиває поки що, а там побачимо».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Шахтаря» та збірної України Геннадій Зубов знайшов роботу в росії.

Фото ФК «Шахтар»

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