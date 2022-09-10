Без царя в голові: ексфутболіст збірної України Геннадій Зубов знайшов роботу у росії

Колишній футболіст донецького «Шахтаря», який розгромив на старті групового етапу Ліги чемпіонів німецький «Лейпциг», та збірної України Геннадій Зубов через півроку після початку повномасштабної війни наважився на переїзд до країни-агресора та став тренером російського клубу.

44-річний уродженець Алчевська підписав контракт із представником другої ліги рф (третього дивізіону країни-агресора) «Звєздою» із Санкт-Петербурга, де відповідатиме за підготовку нападників. Також до тренерського штабу колишнього футболіста збірної росії Дмитра Комбарова увійшов ще один українець, екснаставник юнацької команди «Шахтаря» Анатолій Скирчук.

Зазначимо, що за свою футбольну кар'єру Зубов провів у складі «Шахтаря» 311 матчів у всіх турнірах, у яких забив 73 м'ячі, а за національну збірну зіграв 29 поєдинків (3 голи). Повісивши бутси на цвях, фахівець працював у дитячо-юнацькій академії «гірників», а у 2019--2021 роках входив до тренерського штабу молодіжної команди.

У складі "Шахтаря" Зубов провів 311 матчів та забив 73 м'ячі

Нагадаємо, у липні ще один ексфутболіст «Шахтаря» Віталій Віценець став тренером тульського «Арсеналу» після того, як його вигнали з криворізького «Кривбасу» за проросійські погляди. Також продовжує працювати в пітерському «Зеніті» колишня легенда «гірників» та збірної України Анатолій Тимощук, який мовчить з приводу військових дій росії на території своєї батьківщини. А вихованець «Шахтаря» Іван Ордець у той час, як росіяни зрівнювали із землею його рідну Волноваху, продовжував залишатися в москві, святкував із одноклубниками по «Динамо» завершення сезону, і лише в липні перейшов до німецького «Бохума».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Дмитро Іванисеня зіграв за російський клуб уперше після початку війни.

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