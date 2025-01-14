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Спорт

Помер відомий український футболіст, який грав у Лобановського (фото)

12:44 14 січня 2025
Михайло Стельмах

На 59-му році життя помер відомий український футболіст і тренер Михайло Стельмах, повідомляє клуб «Скала 1911», у штабі якого останнім часом працював фахівець.

Уродженець Львівщини Стельмах грав у другій союзній лізі за ірпінське «Динамо». Звідти півзахисник перейшов до київського «Динамо», де протягом 1988 та 1989 років провів за команду Валерія Лобановського 12 матчів.

Михайло Стельмах у футболці київського "Динамо"

Потім у кар'єрі футболіста були виступи у дрогобицькій «Галичині», донецькому «Шахтарі», львівських «Карпатах», миколаївському «Евісі», київських «ЦСКА-Борисфені» та ЦСКА, а також полтавській «Ворсклі». Встиг футболіст пограти і за кордоном — у Сербії за «Спартак» із Суботиці.

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1991 рік. Стельмах (крайній праворуч у першому ряду) у складі "Шахтаря" перед матчем чемпіонату СРСР.

Після завершення кар'єри фахівець працював у тренерському штабі ЦСКА та ФК «Полтава», а також очолював ФК «Харків» і «Диназ». У вересні 2024-го Михайло Стельмах став асистентом головного тренера команди другої ліги «Скала 1911» (Стрий).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український воротар, який грав в одній команді з Андрієм Шевченком.

Фото ФК «Скала 1911», ФК «Динамо», ФК «Шахтар»

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