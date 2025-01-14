Скандал у «Вікіпедії»: адмін Goo3 використовує платформу для власного збагачення

Вільна енциклопедія «Вікіпедія» — один з популярніших сайтів у світі. Чимало українців саме там шукають інформацію про події, людей, компанії. Ба більше, вона є своєрідним репутаційним маркером. За дотриманням правил в українській версії «Вікіпедії» стежать близько 500 «патрульних» і ще близько 50 адміністраторів. Це групи досвідчених користувачів, які мають розширені технічні можливості щодо модерації контенту. Й тут важливо, щоби адміністратори зі стажем не зловживали довірою та своїми правами, а розміщена на сторінках «вікіпростору» інформація не викликала сумнівів та упередженості.

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У 2023 році «Апостроф» робив розслідування щодо порушення адміністратором під ніком Goo3 правил модерації «Вікіпедії». Зокрема, йшлося про системні видалення критики про політичних діячів та сфабриковані історії, призначені для покращення іміджу або, навпаки, нанесення репутаційних втрат окремим компаніям.

А активіст Олег Бабешко пішов далі та у 2024 році подав детальний звіт до «Фонду Вікімедіа» — організації, що управляє проєктами «Вікіпедії», зі звинуваченнями проти Goo3 у платному редагуванні статей для особистого збагачення.

Скрін листа активіста Бабешка до «Фонду Вікімедіа»

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«Хочу звернути вашу увагу на серйозне занепокоєння щодо користувача з тегом адміністратора української „Вікіпедії“, відомого як Goo3, який рекламує певних політичних діячів та бізнесменів, а також підриває їхню репутацію на замовлення конкурентів», — йдеться у листі Бабешко.

Активіст також надав детальний звіт щодо порушень Goo3. Зокрема, він навів приклад з відомим в Україні сервісом доставки zakaz.ua, на сторінку якого додали інформацію, що компанія працює в росії. Пізніше це доповнення Goo3 було видалено іншим адміністратором як неправдиве. Але компанії було нанесено репутаційних втрат.

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Бабешко пише, що адміністратор з ніком Goo3 активно рекламує себе як гуру «Вікіпедії» у таких соцмережах, як LinkedIn та Facebook.

Активіст представив детальний звіт про порушення Goo3

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За словами активіста, він протягом декількох останніх років працював у PR-агенції, яка перераховувала гроші адміністратору Goo3 за деякі послуги.

Невдовзі Бабешко отримав відповідь на свій лист від команди Trust&Safety, яка складається з фахівців з різними професійними бекграундами, включно з юристами, спеціалістами з безпеки та експертами у сфері управління спільнотами. Всі їхні дії ретельно узгоджуються з юридичним департаментом «Фонду Вікімедіа», що гарантує об’єктивність і прозорість рішень.

«Я пишу від групи довіри та безпеки „Фонду Вікімедіа“. Наша команда є додатковим рівнем захисту поряд з громадським самоврядуванням медіапроєктів… Ваш звіт було передано нашій команді як потенційну проблему… У серйозних випадках, з якими спільнота не в змозі впоратися, ми можемо розпочати розслідування», — відповів Натан Форрестер з Trust&Safety Wikimedia.

Натан Форрестер із Trust&Safety Wikimedia відзначив Бабешка

Перевіривши отриманий фактаж, команда Trust&Safety «Фонду Вікімедіа» провела розслідування, яке тривало з травня по вересень 2024 року.

Команда Trust&Safety «Фонду Вікімедіа» провела розслідування, що тривало з травня по вересень 2024 року

У заяві від 12 вересня 2024 року вони підтвердили:

• Поширення Goo3 неправдивої інформації.



• Незадеклароване платне редагування.



• Джинса у «Вікіпедії».



• Вибіркове очорнення українських політиків та бізнесів.



• Зловживання довірою та адміністративними правами.



Goo3 отримав офіційне попередження про поведінку (Conduct Warning). Також йому рекомендували закрити аккаунт. А у разі повторних порушень цим адміністратором материнська організація Wikimedia Foundation закликала негайно про це повідомляти.

Проте у спільноті «Вікі» такі дії не знайшли підтримки та викликали критику за недостатню жорсткість. На думку експертного середовища, за такі дії потрібно позбавляти адміністративних прав назавжди.

Отже, ця історія показує вразливість скарбниці світових знань, адже через недоброчесність окремих осіб чи можна на 100% довіряти прочитаній на платформі інформації? Розглянутий вище кейс якраз й підкреслює важливість прозорості та відповідальності на платформах, на які покладаються мільйони користувачів. Експерти ж закликають впровадити системні зміни, щоби запобігти подібним зловживанням у майбутньому.

Фото у заголовку: Українська «Вікіпедія» (фото з мережі)

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