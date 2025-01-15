Ціллю була газова інфраструктура: Зеленський розповів про ранкову атаку росії

Вранці в середу, 15 січня, російська армія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Було використано різні типи ракет та дрони.



Про це розповів президент Володимир Зеленський.

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За словами очільника держави, ціллю росіян була газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують життя людей в Україні.

«Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи», — написав президент.

Зеленський зауважив, що Україна постійно потребує посилення наявних спроможностей повітряного щита. Адже партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі «Рамштайн» дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю.

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«Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати», — підкреслив він.

У командуванні Повітряних сил повідомили, що радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника:

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- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску — Бєлгородська обл.);

- 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. — рф.);

- 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

- 74 ударних БпЛА «Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).

За попередніми даними, станом на 10.30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

- 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

- 3 крилатих ракет «Калібр»;

- 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

- 47 ударних БпЛА «Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

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Не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей, додали в ППО.

Військові зазначили, що противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

Більшість ракет атакували Захід України. Зокрема, під масованим ракетним ударом був Стрий, повідомив міський голова Львова Садовий.

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, на Львівщині є влучання у два об’єкти критичної інфраструктури в Дрогобицькому та Стрийському районах. Є руйнування. Обійшлося без постраждалих.

Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують, додав Козицькій.

«За уточненою інформацією, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема. Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби», — додав він.

ППО потужно відпрацювала на Харківщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Львівщині, Київщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, 1 січня Україна остаточно зупинила транзит російського газу своєю територією, тому газова інфраструктура прогнозовано стала ціллю ворога. Відомо, що в Стрию знаходиться найбільше в Україні газове сховище.

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