Терористи з рф масовано обстрілюють Україну: де лунають вибухи та працює ППО

Вранці 15 січня під час масованої атаки на Україну росія застосовувала ракети повітряного, морського та наземного базування. Ракети запускали 7 бортів ТУ-22М3 та 6 бортів ТУ-95мс, а також МІГ-31. Пуски «Калібрів» були з району Анапи.

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За попередніми даними ЗСУ, під час ракетної і дронової атаки ворогом було застосовано:

- крилаті ракети Х-101/55 запущені з бортів Ту-95мс;

- ракети Х-22, запущені з бортів Ту-22м3;

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- балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23/С-300/С-400»;

- крилаті ракети «Калібр»;

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-крилаті авіаційні ракети типу Х-31П, Х-59;

- шахеди, імовірно гербери, імовірно «пародії».

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Щодо «Кинджалу» інформація уточнюється.

Повітряну тривогу оголосили по всіх областях України, повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові сайти.

Зазначимо, що за декілька годин до тривоги і перших вибухів, росія підняла у небо групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22м3 з аеродромів «оленья» та «дягілево».

Перші крилаті ракети зайшли у повітряний простір України через Харківщину.

Крім того, ворог бив по Харківщині та Сумщині балістикою з території Бєлгородської області.

Повітряні сили також повідомляли про удари у Сумській та Миколаївській областях, а також у районі Кривого Рогу та Чернігова.

Через ракетний обстріл рф по Україні Польща підняла у повітря бойову авіацію.

«Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності», — йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у соціальній мережі, що у звʼязку з масованою атакою з боку рф оператор системи передачі зранку 15 січня застосовує превентивні заходи обмеження.

Також чиновник закликав слідкувати за офіційними повідомленнями. Згідно з першими повідомленнями, на Дніпропетровщині та Полтавщині вже запровадили аварійні знеструмлення.

За інформацією «Укренерго», екстрені відключення світла застосовані у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Це превентивні заходи, після ракетної атаки мають скасувати.

Нагадаємо, напередодні українські ракети та дрони влаштували «пекельну» ніч у росії. Атакували цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі, серед яких заводи по виробництву компонентів та речовин для зброї, НПЗ, нафтобаза, склади та ППО рф.

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