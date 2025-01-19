Двоє синів героя продовжують боронити країну: на війні загинув 59-річний воїн з Хмельниччини

Є втрати, від яких завмирає серце. Є біль, що пронизує душу наскрізь… 14 січня провели в останню земну дорогу солдата Ігоря Коваля з Дунаївців на Хмельниччині, повідомляє пресслужба громади. Йому навіки 59 років.

ВІДЕО ДНЯ

«Ігор народився в Тольятті, але доля привела родину до нашого містечка, яке стало для нього рідною домівкою. Опанував професію тракториста-машиніста. Відслуживши в армії, працював на суконній фабриці. У 1990 році створив родину з коханою Надією. Разом виростили двох синів Андрія та Вадима, які захищають Україну з перших днів війни», — йдеться у повідомленні.

За словами односельців, полум'я патріотизму горіло в душі Ігоря Коваля ще з 2014 року. Тричі він підписував контракт із 24-ю окремою механізованою бригадою, яка базується в місті Яворів Львівської області. 18 вересня 2024 року добровільно пішов до 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону «Едельвейс».

«9 січня 2025 року внаслідок скидання саморобного вибухового пристрою з безпілотного літального апарата противника воїн загинув. Сталось це в районі населеного пункту Дворічна Куп’янського району Харківської області», — повідомляє громада.

РЕКЛАМА

Поховали Ігоря Коваля зі всіма військовими почестями на Алеї Слави. Трикратний салют сповістив про те, що віднині тут спочиває вірний син України, який поклав своє життя на вівтар перемоги.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію родини з Житомирщини, якій росія принесла дуже багато горя.

РЕКЛАМА

184

Читайте нас у Facebook