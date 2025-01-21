Підвела любов до раритетів: в авто уродженця Запоріжжя Гоші Куценка знайшли тіло вбитої жінки

Після підтримки кілька років тому лідера опозиції рф Олексія Навального популярний на початку сторіччя актор Гоша Кученко почав втрачати шанувальників, які, скоріш за все, вже тоді готувались до війни проти України.

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Втім, актор не знайшов у собі сміливості виступити проти вторгнення військ путіна в Україну і страшних обстрілів його рідного Запоріжжя. Тому, певне, і продовжив зніматися у російських фільмах, і днями був на зйомках у Ставропольскому краї, пишуть російські ЗМІ.

В той же час у москві сталася подія, в якій фігурувало його прізвище: у старому автомобілі, що належить актору, виявили тіло жінки з множинними ножовими пораненнями, а поряд з ним — сидячого чоловіка.

«У припаркованому у дворі житлового будинку на проспекті Кутузовському автомобілі виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті у вигляді ножових поранень. За попередніми даними, тілесні ушкодження загиблій завдав чоловік 1994 року народження, після спільного розпивання спиртних напоїв», — повідомили представники органів.

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Виявилося, що поруч із трупом сидів раніше засуджений 30-річний безробітний із Татарстану Альберт Абдуллін. Він кілька годин провів поряд з бездиханим тілом, навіть не намагаючись якось втекти з місця злочину. Події розгорталися стрімко. Абдуллін разом зі своєю подругою весело бавив час за спиртним неподалік того самого «Запорожця». У процесі щось пішло не так… Слідчі органи встановили, що Абдуллін завдав жінці 12 ударів ножем. Через отримані травми вона померла.

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Згодом виявилося, що за плечима у чоловіка — кілька серйозних злочинів. Раніше його судили за вбивство, крадіжки, погрози, зґвалтування та заподіяння тілесних ушкоджень. На цей раз Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею «Вбивство». Наразі експерти намагаються встановити особу вбитої та допитують Абдулліна.

Повідомляється, що Гоша Куценко придбав цю машину у 2019 році через свою любов до колекційного ретро. Відомо, що в руках актора «Запорожець» опинився з пробігом лише 80 км. Куценко відреставрував його та перетворив на справжню пам'ятку радянського автопрому.

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За словами президента Спілки адвокатів росії Ігоря Трунова, Куценко проходитиме як свідок — власник автомобіля несе відповідальність у матеріальній частині незалежно від вини.

«Автомобіль його, тому постає питання: хто його відкрив, як вони туди потрапили?» — задає питання Трунов.

Нагадаємо, раніше Гоша Куценко розповідав, чому називає Аллу Пугачову «мамою».

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