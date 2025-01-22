«Бенфіка» з Трубіним та «Барселона» влаштували шалену «перестрілку» з дев'ятьма голами: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 21 січня, у Лізі чемпіонів, де «Шахтар» має зіграти з «Брестом», дев'ятьма поєдинками стартувала програма 7-го туру.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 7-й тур



«Бенфіка» (Португалія) — «Барселона» (Іспанія) — 4:5 (Павлідіс, 2, 22, 30, з пенальті, Араухо, 68, у свої ворота — Левандовські, 13, з пенальті, 78, з пенальті, Рафінья, 64, 90+6, Гарсія, 87).

Лісабонці з голкіпером збірної України Анатолієм Трубіним у складі і шалена «Барселона» видали на стадіоні «Та Луж» трилер із дев'ятьма голами та хет-триком форварда господарів Вангеліса Павлідіса.

До речі, до грека тричі забивали «Барселоні» у Лізі чемпіонів лише троє — колумбієць Фаустіно Аспрілья 1997-го, українець Андрій Шевченко 1997-го та француз Кіліан Мпаппе 2021-го.

РЕКЛАМА

«Атлетико» (Іспанія) — «Байєр» (Німеччина) — 2:1 (Альварес, 52, 90 — Інкапіє, 45+1). На 23-й хвилині вилучено Барріоса («Атлетико»).

«Аталанта» (Італія) — «Штурм» (Австрія) — 5:0 (Ретегі, 12, Пашаліч, 58, Де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешіаніні, 90+5).

РЕКЛАМА

«Монако» (Франція) — «Астон Вілла» (Англія) — 1:0 (Сінго, 8).

«Болонья» (Італія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 2:1 (Даллінга, 71, Ілінг-Джуніор, 72 — Гірассі, 15).

РЕКЛАМА

«Ліверпуль» (Англія) — «Лілль» (Франція) — 2:1 (Салах, 34, Елліотт, 67 — Девід, 62). На 59-й хвилині вилучено Манді («Лілль»).

Лідер атак «Ліверпуля» Салах забив свій 50-й гол у єврокубках за англійський клуб.

«Брюгге» (Бельгія) — «Ювентус» (Італія) — 0:0.

«Слован» (Словаччина) — «Штутгарт» (Німеччина) — 1:3 (Мецоко, 85 — Левелінг, 11, 36, Рідер, 87).

«Црвена Звезда» (Сербія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 2:3 (Ндіайє, 71, Джига, 77 — де Йонг, 17, 24, Фламінго, 43). На 51-й хвилині вилучено Фламінго (ПСВ «Ейндховен»).

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Становище команд:

У середу, 22 січня, у Лізі чемпіонів відбудуться поєдинки: «Шахтар» (Україна) — «Брест» (Франція), «Лейпциг» (Німеччина) — «Спортинг» (Португалія), «Арсенал» (Англія) — «Динамо» (Хорватія), «Мілан» (Італія) — «Жирона» (Іспанія), «ПСЖ» (Франція) — «Манчестер Сіті» (Англія), «Реал» (Іспанія) — «Зальцбург» (Австрія), «Селтик» (Шотландія) — «Янг Бойз» (Швейцарія), «Спарта» (Чехія) — «Інтер» (Італія), «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Баварія» (Німеччина).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо», двічі відігравши відставання у два м'ячі, вивезло нічию зі стадіону «Галатасарая».

Фото EFE

44

Читайте нас у Facebook