«Динамо» з «дублем» Ярмоленка позбавило «Галатасарай» перемоги: відеоогляд матчу Ліги Європи

У вівторок, 21 січня, київське «Динамо», яке програло раніше «Реал Сосьєдаду» (0:3), провело на арені «Алі Самі Йєн» у Стамбулі матч 7-го туру Ліги Європи проти лідера чемпіонату Туреччини «Галатасарая».

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Ліга Європи. 7-й тур

«Галатасарай» (Стамбул, Туреччина) — «Динамо» (Київ, Україна) — 3:3

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльський (Саленко, 87), Шапаренко (Піхальонок, 46), Кабаєв (Герреро, 74), Ванат (Пономаренко, 90+4).

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Голи: Санчес (6), Бардакчі (21), Осімхен (53, з пенальті) — Ванат (45), Ярмоленко (68, 81).

В якісь століття нашим грандам, які і без того не виблискують у єврокубках, довелося відновлювати сезон у січні, коли їхні опоненти мають повноцінну ігрову практику у чемпіонатах своїх країн. «Динамо» випав 24-разовий чемпіон Туреччини «Галатасарай», один лише форвард якого нігерієць Віктор Осімхен, за даними Transfermarkt, коштує майже стільки ж (75 млн євро), скільки весь склад лідера УПЛ (83,6 млн). До того ж у Стамбулі динамівці не могли розраховувати на травмованих Попова та Бражка.

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Початок зустрічі «біло-сині» традиційно провалили. Спочатку центральний захисник турків Санчес безперешкодно пробив головою (бардак «біло-синіх» на другому поверсі — візитна картка нинішнього «Динамо»). А невдовзі удар Бардакчі (ще одного гравця центру оборони) та рикошет від Тимчика призвели до другого взяття воріт Нещерета — 2:0.

Найприкріше, що загалом підопічні Шовковського непогано комбінували, але ніяк не могли хоч раз пробити по воротах уругвайського голкіпера «Галатасарая» Муслери. І все ж таки перед самою перервою Ванат після пасу Буяльського змусив господарів поля капітулювати — 2:1.

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У перерві Шовковський зняв з гри Шапаренка та Волошина, кинувши у бій Піхальонка та Ярмоленка. Минуло лише кілька хвилин, і естонський рефері за навмисну гру рукою показав другу у матчі жовту картку півзахиснику стамбульців Барішу. Але раділи динамівці недовго. Після перегляду VAR арбітр скасував вилучення з поля, а натомість призначив… пенальті у ворота «Динамо». Осімхен з «позначки» був влучним — 3:1.

Варто віддати належне динамівцям. Вони і після цього не опустили рук, і на 68-й хвилині Ярмоленко після подачі кутового спрямував м'яч у сітку — 3:2.

А ближче до фінального свистку Ярмоленко після пасу Буяльського відзначився ще раз, головою переправивши м'яч у сітку воріт «Галатасарая» — 3:3. Нарешті, перше очко у турнірі здобуто!

Інші поєдинки передостаннього туру Ліги Європи будуть зіграні 22 та 23 січня.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

«Динамо» з одним очком залишилося перед останнім туром на останньому, 36-му, місці, а ось нічия дозволила «Галатасараю» піднятися на 5-е місце.

Додамо, що команда Олександра Шовковського завершить єврокубковий сезон 30 січня номінально домашнім поєдинком проти РФШ (Латвія) у Гамбурзі. На жаль, цю зустріч через дурнувату жовту картку пропустить Шапаренко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Брест».

Фото ФК «Галатасарай»

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