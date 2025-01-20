Де дивитись онлайн «Шахтар» — «Брест»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 22 січня, донецький «Шахтар», який переміг у спарингах ЦСКА та «Лудогорець», проведе на «Фельтінс Арені» у німецькому Гельзенкірхені номінально домашній матч 7-го туру Ліги чемпіонів проти французького «Бреста».

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Минулими вихідними опонент гірників провів черговий матч у чемпіонаті Франції. У гостьовій зустрічі підопічні 57-річного Еріка Роя перемогли «Ренн» — 2:1 (Магнетті, 27, Аджорке, 73 — Блас, 77) та посідають у турнірній таблиці 9-е місце.

Відеоогляд матчу «Ренн» — «Брест» — 1:2

У майбутньому протистоянні букмекери розцінюють шанси суперників як рівні (раніше український та французький клуби один з одним не перетиналися). Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 2,60, на нічию — 3,30, на виграш французів — 2,60.

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У прямій трансляції на території України матч «Шахтар» — «Брест» дивіться (початок — о 19:45) на медіасервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 7-й тур

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22 січня (середа)

«Шахтар» — «Брест» 19:45 MEGOGO

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Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після шести турів чемпіон України з 4 очками посідає у турнірній таблиці 27-е місце, а «Брест», який переміг «Штурм» (2:1), «Зальбург» (4:0), «Спарту» (2:1), а також ПСВ «Ейндховен» (1:0), зіграв внічию з «Байєром» (1:1) і програв «Барселоні» (0:3), з 13 пунктами йде на 7-й позиції.

Додамо, що «Шахтар» в останньому матчі Ліги чемпіонів зіграє 29 січня на полі дортмундської «Боруссії».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Лізі чемпіонів зазнав розгромної поразки від «Баварії».

Фото ФК «Шахтар»

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