Ціни знову стрибнуть вгору: водіїв попередили про подорожчання пального

В середині січня на паливному ринку країни почалося здорожчання дизеля, бензину і скрапленого газу.

На жаль, зростання цін продовжиться і навіть пришвидшиться до понад 13% у поточному році. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України.

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«В міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% у поточному році», — вважають фахівці регулятора.

За словами експертів, через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів та послуг.

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В той же час генеральний геральний директор однієї з мереж АЗС Леонід Косянчук повідомив, що ціна на пальне в Україні стабілізується до середини лютого. При цьому очікувати різкого здешевлення бензину чи дизеля не варто.

А експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін вважає, що вартість пального на українських заправках може зрости через січневе підвищення акцизів на паливо, зростання ціни на нафту та курс валют.

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Нагадаємо, початок 2025 року також запам'ятався українським автомобілістам деякими проблемами з наявністю пального в окремих мережах АЗС.

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