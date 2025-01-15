В Україні подорожчало пальне: наскільки зросли ціни і чому це сталося

Початок 2025 року в Україні запам'ятався автолюбителям проблемами з наявністю пального на деяких АЗС. Уже в середині січня на паливному ринку країни почалося подорожчання дизеля, бензину і скрапленого газу.

ВІДЕО ДНЯ

Про це у своєму огляді ринку повідомляє сайт enkorr. За його даними, подорожчання спричинене акцизом на дизельне паливо, і серйозним зростанням цін на паливо в Європі на тлі подорожчання нафти. Так, з 2 по 13 січня середня ціна на дизель в Європі зросла на $ 43/т (1,83 грн/л), до $ 746−757/т (Середземномор'я), $ 754−762/т (північ Європи).

В Україні ж середня роздрібна ціна на дизельне паливо з 6 по 14 січня додала 65 коп./л, до 53,77 грн/л, бензин А-95 — 21 коп./л, до 56,07 грн/л, А-95+ - 16 коп./л, до 59,26 грн/л.

Найбільше — на 2−2,3 гривні за літр подорожчав у середньому дизель на станціях VST, «Укр-Петроль», «Олас», «Автотранс». У першій мережі зафіксовано максимальний приріст ціни пального по країні — 3 грн/л — у Хмельницькій та Закарпатській областях.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що за даними порталу Мінфін, світова ціна на нафту марки Brent зросла з 76,35 долара за барель 2 січня до 80,08 долара на 15 січня.

Що стосується автогазу, то з 6 по 14 січня його вартість зросла на 46 коп./л, до 36,28 грн/л, з початку року — на 90 коп./л. Від більш серйозного подорожчання врятували наявність грудневих залишків і незначний попит. А лідером зі зростання цін на газ стала мережа АЗС «Авантаж», яка підвищила їх у два етапи на 1,50 грн/л — до 34,75 грн.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», на паливному ринку України, на думку деяких експертів, процвітає ухилення окремих мереж АЗС від сплати податків.

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook