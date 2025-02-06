Знаменитий мотогонщик розбився на трасі: відео жахливого падіння

Чинний чемпіон світу Moto GP, 26-річний іспанець Хорхе Мартін, отримав серйозні травми у моторошній аварії на тестах у Малайзії, повідомляє motogp.com. Раніше однорукий мотогонщик загинув на трасі в Аргентині.

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Новачок команди Aprilia Мартін втратив контроль над мотоциклом на другому повороті і вдарився головою об асфальт. Від смерті іспанця врятував шолом.

Після ретельного медичного обстеження було встановлено, що Мартін зламав праву руку, а також три кістки лівої ноги. Повідомляється, що гонщика перевезуть до його рідної Іспанії, де наприкінці тижня прооперують.

Зрозуміло, що Хорхе Мартін пропустить не лише частину тестів, що залишилася, а й напевно старт сезону на Гран-прі Таїланду з 28 лютого по 2 березня.

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Додамо, що до переходу в команду Aprilia іспанець чотири сезони виступав за Pramac Racing, у складі якої став віцечемпіоном світу 2023 року та чемпіоном 2024-го. Загалом же у його активі 31 подіум в MotoGP, включаючи вісім перемог.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий мотогонщик розбився на «трасі смерті».

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Фото Moto GP

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