Лідер українських Instagram-блогерів: Поплавський у рейтингу Forbes

У свіжому журналі Forbes опубліковано Топ-20 інфлюенсерів України, 4 місце cеред найвпливовіших блогерів України посів Михайло Поплавський з сукупною аудиторією у ТikТok, Instagram таYouTube — 10 млн. підписників.

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У нього 8,2 мільйона підписників Instagram, ТikТok — 1 454 768 млн та YouTube — 286 тисяч користувачів. Частка українців серед активної аудиторії 82%, віком від 5 до 20 років, які постійно взаємодіють з його аккаунтом.

Михайло Поплавський поділився новиною зі своїми підписниками подякувавши їм, що розділяють його бачення популяризації українськості та звернувся до молоді із закликом «з гордістю представляти Україну в соціальних мережах».

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«Соціальні мережі — основа комунікації зі світом

В соціальних мережах ви повинні бути як риба у воді, адже це ваша комунікація і реалізація творчих здорових амбіцій.

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Моя місія, як українського блогера, українізувати соціальні мережі і популяризувати все українське. Тому що ми є сила, ми є нація і ми є народ!

Радий, що мільйонам відгукується моє бачення!

Українці — світовий бренд!

Далі — більше! Тримаймо разом українську хвилю!"



У відео Михайло Поплавський зазначив: «Я вже в соціальних мережах 15 років. Сьогодні йде битва мозгів, йде інформаційно — інтелектуальна революція за мозги молоді. І ви повинні тримати цей удар і представляти Україну з гордістю. Що ми є українці, ми є нація, ми є народ!

Соціальні мережі — це перспектива. Ви можете реалізуватися по максимуму вже. Шукайте себе в соціальних мережах. Шукайте щось унікальне. Кожен з вас унікальна людина, але цю унікальність потрібно реалізувати!»

Фоловери привітаннями та cхвальними відгуками відреагували на пост лідера українських Insta-блогерів.

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