8 лютого 2025 року в Космічному центрі NASA на мисі Канаверал у Флориді відбувся урочистий вечір. Темою заходу став запуск капсули пам’яті на Місяць. Вечір організувала компанія Spacebit у співпраці з Elledgy Media Group під керівництвом Ельвіри Гаврилової. Подія була покликана продемонструвати спільні зусилля, спрямовані на реалізацію важливої місії. У заході взяли участь провідні фахівці космічної галузі, представники бізнес-середовища. Непересічна подія об'єднала новітні технології, культурну спадщину та символічну силу людського духу.

Історична подія: український прапор на Місяці

Запуск капсули пам’яті на Місяць відбувся у січні 2025 року. Це не просто технічний прорив, а й важливий символічний жест, що нагадує про силу, стійкість і самобутність українського народу. У капсулі зберігаються цифрові символи української культури: дитячі малюнки, фотографії, а також цифрова версія українського прапора. Прапор створений за унікальними технологіями та вже став символом єдності та надії на краще майбутнє.

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«Цей цифровий запуск — важливий етап. Ми демонструємо, як новітні технології можуть зберігати та передавати культуру, історію та емоції навіть на відстані 384 000 км від Землі», — підкреслив очільник Spacebit Павло Танасюк.

Ба більше, фізичну версію прапора, обладнану українськими сенсорами, доправлять на Місяць у межах майбутньої роботизованої місії Spacebit. Таким чином, Україна не лише закарбовує свій слід у космосі, а й підкреслює важливість культури та інновацій.

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"Ми демонструємо, як новітні технології можуть зберігати та передавати культуру, історію та емоції навіть на відстані 384 000 км від Землі», — підкреслив очільник Spacebit Павло Танасюк

Роль Elledgy Media Group у запуску капсули пам’яті

Elledgy Media Group, очолювана Ельвірою Гавриловою, доєдналася до співорганізації 8 лютого 2025 року в Космічному центрі Кеннеді урочистого вечора на честь історичної місії. Захід став місцем зустрічі лідерів думок, представників космічної галузі та культури, де відбулася презентація неймовірного досягнення.

Компанія вже не вперше організовує події світового рівня. Відгуки про Ельвіру Гаврилову свідчать про її бажання зробити винаходи українців помітними для світової спільноти. Її команда неодноразово долучалася до масштабних проєктів, серед них — ексклюзивний сніданок у межах Венеціанського кінофестивалю.

Ельвіра Гаврилова разом з Elledgy Media Group розуміють важливість об'єднання різних людей на заході для генерації спільних ідей та пошуку засобів їх втілення у життя. Відгуки про Ельвіру Гаврилову відзначають її внесок у популяризацію культурних та інноваційних досягнень України на міжнародній арені.

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Відгуки про Ельвіру Гаврилову відзначають її внесок у популяризацію культурних та інноваційних досягнень України на міжнародній арені

Перспективи місії

Запуск капсули пам’яті на Місяць — це лише початок. Spacebit продовжує працювати над своєю амбітною місією, інтегруючи українські досягнення у світову космічну галузь. Майбутній роботизований місяцехід Asagumo, обладнаний сенсорами, виготовленими в Україні, доставить фізичну версію українського прапора на Місяць. Це підтвердження того, що Україна, її культура та інновації можуть досягати нових висот. Навіть у найскладніші часи український прапор на Місяці майорітиме на знак очікування миру та відродження.

Завдяки спільним зусиллям новаторів Україна демонструє свою силу, інноваційність і культурну унікальність навіть за межами Землі. Даний проєкт — символ надії, єдності та прогресу, який надихає мільйони людей по всьому світу. Слідкуйте за подальшими досягненнями EMG, адже їхній внесок у майбутнє вже стає частиною історії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що компанія SpaceX запустила у космос український супутник «Січ-2−30».

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