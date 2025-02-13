Гроші, можливо, доведеться повернути: з'явилися подробиці умов контракту військовозобов'язаних віком до 25 років із ЗСУ

Міноборони запустило проєкт для молоді «Контракт 18−24», який передбачає добровільну мобілізацію українців у віці 18−24 роки на контрактній основі з виплатою їм 1 млн гривень одразу. Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про подробиці реалізації цієї програми.

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Так, контракт може укладатись на такі посади:

- стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

- помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

- розвідник, старший розвідник.

Контракт укладається на один рік з обовʼязковою умовою участі у бойових діях. За сукупністю має бути не менше 6 місяців за контракт. Молоді чоловіки, що укладуть контракт будуть проходити посилену підготовку, що складатиметься з базової загальновійськової підготовки тривалістю від 45 діб, фахової підготовки (від 14 діб) та курсу адаптації у військовій частині (14 діб).

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Військовим, які уклали такі контракти, виплачується 1 млн грн, але частинами. Перша частина — 200 000 гривень протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку призначений. Друга частина — 300 000 гривень протягом п’яти робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується наказом командира військової частини. Третя частина — 500 000 гривень у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом — в останній день дії контракту.

У разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, неотримана частина/частини такої допомоги не виплачується.

Як писали «ФАКТИ», партнери України вимагають зниження призовного віку до 18 років.

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