«Якщо ми протримаємось, то наші діти переможуть»: Мирослав Гай про питання зниження мобілізаційного віку в Україні

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай назвав два шляхи для вирішення проблеми з комплектацією Сил оборони, один з яких — зниження мобілізаційного віку, але не до 18 років

«Партнери з США порушили питання мобілізації в Україні чоловіків у віці 18 років, — пише Мирослав Гай. — Це абсолютно неприйнятно, бо саме поняття повнолітній в США розглядається з 21 року, а українські 18 є радянським атавізмом.

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Але сам напрямок дискусії зрозумілий. Україні потрібні резерви, а це люди. Бо зараз війна зайшла в стратегічний глухий кут, де виходом є або перемовини, що потребує часу протриматися, або застосування вундерваффе (дивовижна зброя з німецької), якої в України не має. Але є у рф, як ядерна зброя, гібридна війна та підкуп західного істеблішменту.

В умовного Заходу є санкції, технологічніша розвідка, підрив айфонів (пейджерів) тощо — ядерну зброю там, як засіб, не розглядають.

Ядерна зброя також не принесе й рф стратегічної перемоги у війні з Україною, а наші західні партнери уникають ситуацій, аби створити умови, які б уможливили сам факт її застосування. Проте, західні санкції нищать росію стратегічно, що визнає саме керівництво кремля.

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Отже, залишається варіант протриматись.

Протриматися ми зможемо тільки за наявності резервів та збільшення постачання зброї й виробництва власної зброї.

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Збільшити постачання зброї західні партнери не можуть швидко, бо і так все виробництво завантажено, треба будувати нові виробничі спроможності, а це час.

Збільшити виробництво української зброї ми можемо, але є внутрішні питання ефективності витрачання бюджету.

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Та навіть маючи усю зброю світу, залишається питання людей, які її опанують та задіють.

У нас не вистачає піхоти. А такі засоби, як артилерійська установка, РЕБ, РЕР, РТР, авіація тощо потребують, як мінімум шкільних знань фізики, математики, хімії (привіт МОНУ, яке хоче їх скасувати в школі), аеродинаміки, балістики, інженерії тощо.

Отже, залишаються наступні рішення.

Перше. Зменшити мобілізаційний вік до 21 року.

Друге, як зробили росіяни. Запропонувати гроші за перший контракт, а це 50 000 доларів. Друге потребуватиме мільярдів. росія за 200 тисяч людей платить 10 мільярдів доларів, аби росіяни підписали контракти… А потім додаємо платню, різноманітні виплати тощо. При цьому рф зараз була змушена зменшити виплати за поранення, бо не тягне.

Але, якщо навіть наші партнери дадуть такі гроші, ми не отримаємо моментального розв'язання проблеми.

Залишається продовження мобілізації та зниження мобілізаційного віку.

Те, що я кажу, неприємно, але я так бачу логіку процесів.

З приємного те, що у рф також проблеми з мобілізацією і якщо ми протримаємось, то наші діти переможуть".

Фото із соцмереж

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