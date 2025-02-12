Добровольці віком до 25 років отримають мільйон гривень: Міноборони запустило новий контракт для українців

Міноборони запустило проєкт для молоді «Контракт 18−24», який передбачає добровільну мобілізацію українців у віці 18−24 роки на контрактній основі з виплатою їм 1 млн гривень одразу. У відомстві наголосили, що проєкт надає не лише гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, але й звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту з правом виїзду за кордон.

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Щоб підписати контракт в рамках проекту, потрібно подати заявку на сайті 18−24.army.gov.ua або обрати бригаду в «Резерв+».

Також речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що й ті добровольці віком 18−24 роки, котрі вступили до лав ЗСУ ще до оприлюднення нових умов контракту, також зможуть отримати мільйон гривень. Про це він сказав в ефірі телемарафону

Лазуткін наголосив, що військовослужбовці, яким ще не виповнилось 25 років, але вони добровільно підписали контракт, мають звернутися до своїх командирів і уточнити алгоритм отримання грошової винагороди.

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Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію, для призову до війська має виповнитися 25 років, При цьому партнери України вимагають зниження призовного віку до 18 років.

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