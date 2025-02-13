Молодий чоловік наклав на себе руки у Хмельницькому ТЦК: військові прояснили ситуацію

В Україні, де триває загальна мобілізація, в Хмельницькому ТЦК наклав на себе руки військовозобов’язаний. Про це повідомили в ТЦК.

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«Сьогодні, під час перевірки військово-облікових документів було доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Хмельницького громадянина України для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби, який перебував у розшуку за порушення військового обліку. Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями у Харкові невідомий з ножем напав на військового на території Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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