У Харкові на військового напали з ножем на території ТЦК

У Харкові невідомий з ножем напав на військового на території Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

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Під час нападу злочинець використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення.

Пораненому військовому надали медичну допомогу. Нині його життю нічого не загрожує. Поліція вже затримала нападника.

У ТЦК нагадали, що за перешкоджання діяльності ЗСУ закон передбачає до 8 років вʼязниці.

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«Звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України.

Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни.

Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотнє покарання згідно до вимог чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тоді загинув один чоловік, четверо людей травмовані.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Чернігівщині затримали групу озброєних чоловіків, які погрожували військовослужбовцям відкрити по них вогонь.

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