Козорогам — реалізація мрій, Рибам — вдалі фінансові операції, а Овнам — успішні починання: гороскоп на 14 лютого
Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого для всіх знаків Зодіаку, розробили прогноз на 14 лютого. Зірки радять в цей день знайти бодай якийсь привід для радощів, пише ТСН.
Козоріг
Козерогам день ідеально підходить для втілення в життя давньої мрії, адже сьогодні для цього складуться всі необхідні умови.
Водолій
Водоліям варто освідчитися коханій людині, навіть якщо їм здається, що перший крок має зробити саме вона.
Риби
У Риб день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, які виявляться вдалими навіть у тому разі, якщо в них буде присутня частка ризику.
Овен
У Овнів день сприятливий для нових починань. Проте, треба дуже ретельно підготуватися перш, ніж братися за справи.
Телець
У Тельців настав час налагоджувати стосунки з людиною, розлад з якою знижує їхню здатність радіти життю. Сьогодні є велика ймовірність порозумітися.
Близнюки
Близнюкам найголовніше сьогодні — уявляти, яким вони бачать кінцевий результат. Не варто починати діяти, якщо чіткого розуміння того, яким має бути фінальний результат нема.
Рак
Ракам в цей день не варто перенапружуватися, адже всю роботу переробити все одно не вдасться, а здоров’я необхідно берегти.
Лев
Левам не варто вірити всьому, що їм казатимуть люди. Треба намагатися аналізувати будь-яку інформацію, що надходить з різних джерел.
Діва
На Дів чекає день, коли потрібно діяти, не розмірковуючи, адже будь-які роздуми можуть стати перешкодою на шляху до мети.
Терези
Терезам варто боротися за свої інтереси лише в тому разі, якщо вони впевнені, що вони реальні і їх можна досягти.
Скорпіон
Скорпіонам можуть отримати неоднозначні знаки від долі. Варто їх не ігнорувати та пам’ятати, що той, хто попереджений, той озброєний.
Стрілець
Стрільцям не варто робити передчасні висновки з подій, які будуть відбуватися з ними в цей день. Те, що відразу здаватиметьмя негативним, може зрештою виявитися позитивним.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним, а фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого.95
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