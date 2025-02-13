Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого для всіх знаків Зодіаку, розробили прогноз на 14 лютого. Зірки радять в цей день знайти бодай якийсь привід для радощів, пише ТСН.

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Козоріг

Козерогам день ідеально підходить для втілення в життя давньої мрії, адже сьогодні для цього складуться всі необхідні умови.

Водолій

Водоліям варто освідчитися коханій людині, навіть якщо їм здається, що перший крок має зробити саме вона.

Риби

У Риб день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, які виявляться вдалими навіть у тому разі, якщо в них буде присутня частка ризику.

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Овен

У Овнів день сприятливий для нових починань. Проте, треба дуже ретельно підготуватися перш, ніж братися за справи.

Телець

У Тельців настав час налагоджувати стосунки з людиною, розлад з якою знижує їхню здатність радіти життю. Сьогодні є велика ймовірність порозумітися.

Близнюки

Близнюкам найголовніше сьогодні — уявляти, яким вони бачать кінцевий результат. Не варто починати діяти, якщо чіткого розуміння того, яким має бути фінальний результат нема.

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Рак

Ракам в цей день не варто перенапружуватися, адже всю роботу переробити все одно не вдасться, а здоров’я необхідно берегти.

Лев

Левам не варто вірити всьому, що їм казатимуть люди. Треба намагатися аналізувати будь-яку інформацію, що надходить з різних джерел.

Діва

На Дів чекає день, коли потрібно діяти, не розмірковуючи, адже будь-які роздуми можуть стати перешкодою на шляху до мети.

Терези

Терезам варто боротися за свої інтереси лише в тому разі, якщо вони впевнені, що вони реальні і їх можна досягти.

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Скорпіон

Скорпіонам можуть отримати неоднозначні знаки від долі. Варто їх не ігнорувати та пам’ятати, що той, хто попереджений, той озброєний.

Стрілець

Стрільцям не варто робити передчасні висновки з подій, які будуть відбуватися з ними в цей день. Те, що відразу здаватиметьмя негативним, може зрештою виявитися позитивним.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним, а фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого.

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