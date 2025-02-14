Трагедія на Херсонщині: під час прогулянки діти провалилися під лід, двоє з них загинули

У Херсонській області п'ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Це сталося вдень 13 лютого, повідомили рятувальники.

Усі діти є мешканцями Великоолександрівської громади і членами однієї родини — двоє хлопчиків (13 та 9 років) і двоє дівчаток (14 та 12 років).

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Спочатку діти гуляли по льоду річки Інгулець, а потім тонка крига не витримала, і всі вони провалилися у воду.

Свідком стала 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою.

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На місце трагедії прибіг місцевий мешканець. Йому вдалося витягнути 16-річну рятівницю та найменшу, 12-річну дівчинку.

Протягом дня і ночі водолазна група ДСНС Херсонщини за допомогою підводного дрону намагалася знайти трьох зниклих дітей, розбиваючи кригу, аби прискорити пошук.

Робота водолазної групи ДСНС

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Втім дива не сталося і пізно вночі рятувальники виявили тіла двох дітей — 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки. Зробити це вдалося зробити за допомогою підводного дрона.

Пошуки 13-річного хлопчика станом на ранок тривали.

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А у січні 2024 року двоє дітей загинули на цій же річці, проте на Кіровоградщині.

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