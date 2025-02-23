«Правосуддя» для Тельців та «Утримання» для Раків: Таро-прогноз на понеділок, 24 лютого

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на понеділок, 24 лютого 2025 року. Карти віщують насичений день, сповнений несподіваних можливостей, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Дама Мечів

Козерогів чекає день роздумів та прийняття серйозних рішень. Їм необхідно чітко бачити ситуацію, не дозволяючи емоціям брати гору. Важливо дивитись на речі раціонально.

ВОДОЛІЙ — Місяць

Водоліїв чекають змішані емоції та невизначеність. Їм важливо довіряти своїм відчуттям та уникати поспішних висновків.

РИБИ — Туз Жезлів

Риби відчують приплив енергії та бажання змінити своє життя. Час підходить для того, щоб реалізувати свої ідеї та сміливо йти вперед.

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ОВЕН — Верховна Жриця

Овнам потрібно довіряти своєму внутрішньому голосу, якщо перед ними стоїть непростий вибір. Важливо також не поспішати з висновками.

ТЕЛЕЦЬ — Правосуддя

Тельцям необхідно бути об'єктивним, навіть якщо правда виявиться незручною. Потрібно пам'ятати, що кожен вчинок має наслідки.

БЛИЗНЮКИ — Сонце

Близнюків чекає день радості, успіху та позитивних змін. Не виключено, що на них чекає хороша новина, пов'язана з роботою або особистим життям.

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РАК — Помірність

Ракам може знадобитися усамітнення. Цей день не підходить для різких рішень та кардинальних змін.

ЛЕВ — Дама Жезлів

Левам доведеться проявити лідерські якості та впевненість у собі. Можливо, їм потрібно буде взяти ініціативу у свої руки та показати оточуючим, на що вони здатні.

ДІВА — Паж Кубків

Дів чекають нові емоції та несподівані зізнання. Вони можуть отримати несподіваний знак уваги або приємну звістку. День підходить для творчої діяльності.

ТЕРЕЗИ — Король Жезлів

Терези відчують бажання контролювати ситуацію і брати на себе відповідальність. Цього дня вони мають всі шанси показати себе з кращого боку.

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СКОРПІОН — Сімка Кубків

Скорпіони опиняться перед вибором, який може бути складним. Їм необхідно зважити всі «за» та «проти». Будьте уважні, щоб не піддатися ілюзіям.

СТРІЛЕЦЬ — Дама Денаріїв

Стрільців чекають отримання прибутку, довгоочікувана винагорода чи важливі новини. Їм варто подумати про духовний розвиток.

Як писали «ФАКТИ», в останній тиждень зими удача чекає на п'ять знаків Зодіаку.

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