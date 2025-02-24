Помер триразовий чемпіон світу з боксу, який бився за 132 тисяч уболівальників (відео)

Триразовий чемпіон світу, титулований американський боксер Грег Хауген помер у віці 64 років після боротьби з раком, повідомляє BoxingScene. Раніше не стало знаменитого тренера, який працював із чотирма чемпіонами світу з боксу.

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Грег Хауген був найсильнішим у світі в двох вагових категоріях, двічі володіючи титулом IBF у легкій вазі між 1986 та 1989 роками та титулом WBO у першій напівсередній вазі у 1991-му.

Свій перший чемпіонський пояс за версією IBF у легкій вазі американець завоював у 1986 році, лише через чотири роки після початку своєї професіональної кар'єри, перемігши Джиммі Пола рішенням суддів. Хоча він і програв перший захист проти Вінні Солітера, але повернув собі чемпіонство у матчі-реванші в 1988 році.

Потім через рік Хауген програв титул Пернеллу Уітакеру, але повернувся на ринг і в 1991 році завоював пояс WBO в напівсередній вазі, перемігши Гектора Камачо. Щоправда, після чемпіонського поєдинку Хауген здав позитивний тест на марихуану та був оштрафований на 25 тисяч доларів.

Найвідоміший же поєдинок Грега Хаугена відбувся 20 лютого 1993 року проти мексиканця Хуліо Сесара Чавеса за пояс чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. Бій відбувся на легендарному стадіоні «Ацтека» в Мехіко на очах у 132 247 глядачів. Цікаво, що майже всі вболівальники були проти Хаугена через його суперечливі заяви про кар'єру Чавеса перед боєм.

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На запитання про вражаючий послужний список Чавеса — 84 перемоги без поразок — Хауген відповів, що цей рекорд «перебільшений». «Багато з цих перемог було здобуто проти таксистів з Тіхуани, яких моя мама могла перемогти», — сказав Хауген перед боєм, але зрештою він програв поєдинок.

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