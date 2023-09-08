Помер знаменитий тренер, який працював з чотирма чемпіонами світу з боксу (фото)

У своєму рідному місті Цинциннаті (США) у віці 67 років помер знаменитий тренер з боксу Майк Стаффорд, повідомляє Boxingscene. Відомо лише, що він боровся з хворобою, але якою — не уточнюється. Раніше в Україні пішов з життя тренер, який виховав трьох учасників Олімпійських ігор.

Фахівець понад три десятиліття працював з боксерами-професіоналами та аматорами. Свого часу Стаффорд після того, як його син Майк Стаффорд-молодший спробував займатися боксом, відкрив зал «Золоті рукавички Цинциннаті», рятуючи при цьому багатьох хлопчаків від спокуси вуличних бійок.

Майк Стаффорд став широко відомий завдяки роботі з чотирма чемпіонами світу з боксу — Едріаном Бронером, який підкорив чотири дивізіони, учасником трьох Олімпійських ігор, володарем поясів WBA та IBO у найлегшій ваговій категорії Роші Уореном, колишнім чемпіоном IBF у легкій вазі Робертом Істером-молодшим та ексчемпіоном за версією WBO у другій напівлегкій вазі Джамелом Херрінгом.

Майк Стаффорд (в центрі на задньому плані) з одним із своїх знаменитих учнів Джамелом Херрінгом

При цьому фахівець був для бійців не просто тренером, а й педагогом.

«Ми не лише навчаємо боксу, — розповідав Майк Стаффорд в інтерв'ю журналу Cincinnati Magazine минулого року. — Ми вчимо їх манерам — як їсти, що носити, як дотримуватись правил гігієни».

За визначну роботу з боксерами-аматорами Стаффорд, який входив до складу тренерського штабу збірної країни на Олімпійських іграх в Афінах-2004 та Пекіні-2008, двічі (у 2003 та 2005 роках) був визнаний «Тренером року в США».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий боксер-чемпіон, церемонію похорону якого розписали до дрібниць.

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