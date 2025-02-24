У Литві обговорили, як ще допомогти Україні протистояти росії

У Каунаському військовому музеї імені Вітаутаса Великого відбулася дискусія на тему «Як війна росії проти України змінила Європу», повідомляє кореспондент Guildhall. Основна мета заходу — обговорити третю річницю війни росії проти України і те, який внесок це зробило в литовське суспільство і що ще Литва може здійснити для нашої підтримки.

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Організатором заходу та модератором дискусії виступив депутат Європейського парламенту від Литви (Renew Europe), член комітету з питань безпеки та оборони Пятрас Ауштрявічюс. У дискусії взяли участь керівники Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність», волонтери Збройних сил України та інші представники Литви та України.

«Ми організували дебати, щоб обговорити третю річницю війни проти України, агресором якої, як знаємо, є російська федерація. Який внесок це зробило у литовське суспільство, що може зробити литовське суспільство, щоб продовжувати підтримувати Україну. І я думаю, що це дуже хороша ініціатива, щоб показати, просто нагадати, що тут відбуваються реальні речі — реальна війна з реальними наслідками. Це хороша ідея — розібратися в усьому цьому періоді, бо зараз дуже багато відбувається поруч із нами. І ми маємо це зрозуміти, увібрати і просто зуміти об'єднатися. Ця подія розповідає про те, що сталося три роки тому. У лютому вся Європа та весь світ були вражені тим, що світ уже не той, що раніше. Порядок руйнується, і Європа більше не в безпеці», — зазначив депутат Європейського парламенту від Литви (Renew Europe), член комітету з питань безпеки та оборони Пятрас Ауштрявічюс.

Голова організації Blue/Yellow Йонах Охман заявив, що питання про втому підтримувати Україну зрозуміле, але трохи набридає.

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«Ситуація зараз є досить небезпечною, нам потрібно підготуватися. Сьогодні ми маємо розкіш — Україна продовжує воювати замість нас. Литва справді виділяється серед прихильників України, і ми демонструємо свою добру волю. Я занепокоєно дивлюся на уроки, які ми не засвоїли. Ми бачимо нинішнє значення безпілотників у війні, але ми напрочуд повільно усвідомлюємо їхню важливість. Я хотів би, щоб уроки були засвоєні», — прокоментував Йонах Охман.

Після дискусії Військовий музей Вітаутаса Магнуса запросив учасників на відкриття виставки «Код непорушний» (Unbreakable code), присвяченої війні в Україні. На виставці представлені експонати із зони бойових дій в Україні — форма російських терористів, їхнє обладнання, запчастини російських ракет, зв'язок та інше обладнання, боєприпаси та уламки ракет, уламки дронів, шоломи та бронеплити, міни, засоби спостереження, різноманітні документи.

Спонсором дискусії стала політична група Європарламенту Renew Europe. Партнери: Асоціація стрільців Литви, Українська асоціація «Кадетське товариство», Державний науково-дослідний інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, академічна спільнота ЗСУ, Europe Direct Kaunas, клуб Kauno Rotary.

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Раніше стало відомо, що Євросоюз схвалив 16-й пакет санкцій проти росії.

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