Завершити швидко війну з гарантіями для України неможливо: про що говорив Зеленський напередодні третьої річниці вторгнення рф

Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну в межах форуму «Україна. Рік 2025».

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На ній очільник держави не тільки пояснив, чому не підписав угоду про рідкісноземи зі США, але й зробив низку важливих заяв.

Зокрема, Зеленський розповів, що у понеділок, у річницю початку повномасштабного вторгнення росії, має відбутися саміт, на якому зберуться десятки західних лідерів, зокрема Єврокомісія у повному складі.

Президент прокоментував останні заяви США про те, що угоду про припинення війни можна досягти вже цього тижня.

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«Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Я не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити», — сказав президент.

Він зазначив, що США хочуть припинення вогню, і що для них це означає припинення війни — але для України цього недостатньо, їй потрібно гарантії.

«Я навіть впевнений, що вони вважають, що це дійсно великий успіх, що Путін не ризикне піти знову. Ми вважаємо, що повинні бути гарантії безпеки», — сказав президент.

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За словами президента, без гарантій безпеки пануватиме невизначеність, і завжди буде ризик повторного нападу росії.

«Невизначеність — це погано для всього світу. І від цього всі програють. Програємо ми, програють американці, тому що чи можна виглядати переможцем, якщо ти зробив ceasefire (припинення вогню), а через рік почалась війна? Ти переможець? Ні. А росіяни будуть готуватися і потім буде повторний наступ, це дуже небезпечно для всіх», — заявив Зеленський.

«Тому якщо ми говоримо про закінчення гарячої стадії війни, ми повинні чітко розуміти, як це закінчується, які гарантії безпеки дають нам партнери… Нам не потрібні гарантії безпеки Росії, ми їм не віримо. Хай партнери вірять, це їхні справи. Але ми не повинні у прийнятті моделі гарантій безпеки розраховувати на слово російської федерації», — додав він.

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«Якщо всі хочуть закінчення гарячої фази війни, ми хочемо гарантій безпеки для українців», — підсумував він.

Стосунки з США та Дональдом Трампом

Володимир Зеленський також відповів на запитання про те, як він реагує на останні заяви Трампа на свою адресу — зокрема те, що той назвав його «диктатором».

За словами українського лідера, останніми днями Трамп зробив багато контроверсійних заяв щодо нього та війни в Україні.

«Тут немає можливості для емоцій, тому я маю прагматичний підхід до наших відносин з сьогоднішньою адміністрацією, і будемо продовжувати саме так», — заявив він.

«Безумовно, я би не назвав ці слова на мою адресу від президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я розумію це, так. Але для чого ображатися? Ображався б на слово „диктатор“ той, хто є диктатором», — додав президент.

Він також зазначив, що є законно обраним президентом, але не збирається чіплятися за владу.

«Після закінчення воєнного стану будуть вибори, і люди зроблять свій вибір. Десятиріччя при владі не збираюсь бути. Але і Путіну при владі над територіями України не дамо бути», — заявив Зеленський.

За його словами, дезінформацію про те, що він має рейтинг підтримки 4%, розповсюджували росіяни, натомість його реальний рейтинг — 65%.

Він додав, що така дезінформація є небезпечною, саме тому він на неї і відреагував.

Також Зеленський вкотре наголосив на тому, що не можна домовлятися про Україну без України.

«Прийде час, прийде момент — ми зустрінемось з президентом Трампом. Без цього неможливо закінчити війну. Без однієї сторони, без України, без жертви — неможливо», — сказав він.

«І якщо Америка — я в це не дуже вірю, але все буває — домовиться з руськими про нас без нас, то успіху в цій угоді не буде, якщо ми потім не підтвердимо умови цієї угоди», — додав він.

Зеленський також сказав, що сподівається, що Трамп зустрінеться з ним до зустрічі з путіним.

Він також зазначив, що відносини між Україною та США є стратегічними відносинами, і президенти не мають права втрачати партнерські відносини між їхніми країнами.

Прокоментував президент і питання щодо проведення виборів в Україні.

За його словами, раніше це питання підіймала росія, а тепер такі ж закиди почали звучати і від США.

Провести вибори під час дії воєнного стану в Україні незаконно і неможливо, вважає Зеленський

Зеленський зазначив, що це є тиском на Україну, і проведення виборів наразі є неможливим — не лише тому, що це не відповідає українським законам, а й тому, що на таких виборах буде неможливо гарантувати безпеку.

«Як люди будуть голосувати на війні? Як голосувати будуть люди на фронті, якщо вони не можуть повернутися додому? Я не розумію, як це можна», — сказав президент.

Він зазначив, що неможливо буде забезпечити голосування військових, голосування на лінії фронту, а також за кордоном.

Окрім того, небезпечною є ситуація не лише в зоні бойових дій.

«Сьогодні прилетіло 267 дронів… Як американські партнери кажуть: ми бачимо, що росіяни хочуть завершення війни. 267 дронів випускає людина, яка хоче завершення війни?» — запитав Зеленський.

Він також порушив питання спостерігачів на виборах.

«Де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт? Яка кількість їх приїде? Просто в Сумську, Харківську область, в Краматорськ. У Покровськ хочуть спостерігачі?» — риторично запитував президент.

За його словами, таких питань дуже багато, і серед них — також і голосування на окупованих територіях.

Саме тому, за його словами, голосування під час воєнного стану є неможливим, а якщо його зараз скасувати — невідомо, в якій країні тоді проходитимуть вибори.

«Якщо ми відмінимо воєнний стан — давайте чесно, багато людей повернеться додому. Голосувати вони будуть в якій країні, з яким прапором, якщо армія піде вся назад або більшість?» — підсумував це питання Зеленський.

Під час пресконференції Зеленський також розповів, що серед гарантій, яких він очікує від партнерів, — членство України в ЄС, фінансування української армії розміром не менше 800 тисяч людей, за умови, що Україна поки що не приєднається до НАТО.

Після завершення гарячої стадії війни має поступово відбуватися перехід на повністю контрактну армію, сказав Зеленський.

«Реально НАТО поки що немає, хоча буде на столі, в розмовах», — зазначив він.

Він також сказав, що для припинення вогню окрім гарантій безпеки потрібна також його верифікація — за його словами, за наявності такої великої лінії зіткнення, де йдуть активні бойові дії, буде дуже важко стежити за дотриманням будь-якого перемирʼя.

Зеленський також зазначив, що після завершення гарячої стадії війни має відбуватися поступовий перехід армії на виключно контрактну, і частина військових, які зараз воюють, повернуться додому.

При цьому він додав, що такий перехід треба робити дуже обережно, щоб не послабити військо.

Президент також коротко відповів на питання про власне військове виробництво України.

«Паляниця» летить, «Пекло» летить, «Рута» летить, мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання, — сказав він про українські розробки. — Балістика готується".

Останнім на пресконференції стало питання про затримання генералів та те, чи не означає це, що втрачається довіра між військовими та владою.

На думку Зеленського, довіра не втрачається, а до арештів призвела не стільки втрата територій, скільки загибель людей. Він додав, що у цьому мають розбиратися правоохоронні органи.

«Гинуть солдати — відповідати повинно керівництво. Хтось повинен відповідати. Сказати „у нас війна“ і закривати очі на все — я думаю, це неправильно», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що також на пресконференції Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити свій пост в обмін на членство в НАТО.

Ілюстративне фото

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