Кабмін продовжив термін дії відстрочок для заброньованих: названо нову граничну дату
Нещодавно Верховна Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК громадянами віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані «обмежено придатними» до військової служби — до 5 червня, адже до 4 лютого, яке було раніше крайнім терміном, багато хто з військовозобов'язаних не встиг пройти медкомісію.
Своєю чергою Кабінет міністрів продовжив ще один важливий для військовозобов'язаних термін. Йдеться про 28 лютого — до цієї дати керівники компаній мали підтвердити відповідність підприємства вимогам критичності та перезабронювати співробітників. Втім, як повідомляють в Мінекономіки, тим, хто не встигає, дозволили зробити це до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними.
А керівники підприємств, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес.
Наразі заявку на бронювання працівників подають лише через полртал «Дія» — процес відбувається повністю в електронному форматі. В Мінекономіки нагадують: якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.
Як подати заяву на бронювання працівників через «Дію»:
- Авторизуватися на порталі «Дія»;
- Обрати послугу «Бронювання працівників» та натиснути «Подати заяву»;
- Внести необхідні дані працівників;
- Підтвердити рівень їхньої заробітної плати;
- Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант);
- Очікувати результату — повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал «Дія».
«Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності — до 1 року», — зазначають в міністерстві.
Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, два з яких є обов'язковими:
- середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;
- відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.
Третій критерій підприємство може обрати один з таких:
- сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях);
- валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів);
- стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
- важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);
- статус резидента «Дія.City»;
- постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.
Раніше в МОЗ повідомляли, що з 1 січня 2025 року впроваджено оцінювання повсякденного функціонування особи. Строк інвалідності для повнолітніх осіб, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Для отримання документального підтвердження потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.
Фото з Вікіпедії69
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