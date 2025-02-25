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Суспільство та люди

Кабмін продовжив термін дії відстрочок для заброньованих: названо нову граничну дату

19:21 25 лютого 2025
Термін перебронювання співробітників перенесли на місяць. Фото з Вікіпедії

Нещодавно Верховна Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК громадянами віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані «обмежено придатними» до військової служби — до 5 червня, адже до 4 лютого, яке було раніше крайнім терміном, багато хто з військовозобов'язаних не встиг пройти медкомісію.

Своєю чергою Кабінет міністрів продовжив ще один важливий для військовозобов'язаних термін. Йдеться про 28 лютого — до цієї дати керівники компаній мали підтвердити відповідність підприємства вимогам критичності та перезабронювати співробітників. Втім, як повідомляють в Мінекономіки, тим, хто не встигає, дозволили зробити це до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними.

А керівники підприємств, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес.

Наразі заявку на бронювання працівників подають лише через полртал «Дія» — процес відбувається повністю в електронному форматі. В Мінекономіки нагадують: якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.

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Як подати заяву на бронювання працівників через «Дію»:

  • Авторизуватися на порталі «Дія»;
  • Обрати послугу «Бронювання працівників» та натиснути «Подати заяву»;
  • Внести необхідні дані працівників;
  • Підтвердити рівень їхньої заробітної плати;
  • Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант);
  • Очікувати результату — повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал «Дія».

«Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності — до 1 року», — зазначають в міністерстві.

Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, два з яких є обов'язковими:

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  • середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;
  • відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати один з таких:

  • сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях);
  • валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів);
  • стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);
  • статус резидента «Дія.City»;
  • постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Раніше в МОЗ повідомляли, що з 1 січня 2025 року впроваджено оцінювання повсякденного функціонування особи. Строк інвалідності для повнолітніх осіб, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Для отримання документального підтвердження потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.

Фото з Вікіпедії

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