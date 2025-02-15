Для деяких категорій українців термін інвалідності продовжили до 30 червня: кого це стосується та що важливо знати

В Міністерстві охорони здоров'я, де раніше розповідали про реформу медико-соціальних експертних комісій та встановлення інвалідності за новими правилами, пояснили, як громадянину з інвалідністью документально підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності. Йдеться про осіб, які отримують соціальну допомогу, та які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.

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В МОЗ зазначили, що з 1 січня 2025 року впроваджено оцінювання повсякденного функціонування особи. У зв’язку з цим строк інвалідності для повнолітніх осіб, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року. Проте для взаємодії з державними органами може виникати потреба документально підтвердити цей факт. Для отримання документального підтвердження потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.

Як отримати документальне підтвердження

Отримувачі державоної соціальної допомоги можуть підтвердити продовження строку інвалідності через посвідчення отримувача допомоги, для чого необхідно звернутися до органу соціального захисту населення, де людина перебуває на обліку. Внести до посвідчення запис про продовження державної соціальної допомоги до 30 червня 2025 року.

Особи з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, можуть підтвердити продовження строку інвалідності за допомогою нової довідки для отримання пільг. Щоб отримати нову довідку, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання та оформити довідку, в якій буде зазначено, що вона дійсна до 30 червня 2025 року.

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За внесенням запису до посвідчення або отриманням нової довідки слід звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті ради за місцем перебування на обліку. Люди, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих або прифронтових територіях, спочатку мають стати на облік в органі соцзахисту на підконтрольній Україні території.

«Процедура документального підтвердження автоматичного продовження інвалідності є доступною. Для цього достатньо звернутися до органу соцзахисту та оновити відповідний документ. Це дозволить безперешкодно користуватися передбаченими законом державними гарантіями та пільгами», — додали в МОЗ.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України на законодавчому рівні узаконила продовження терміну проходження ВЛК військовозобов'язаними, які раніше набули статусу «обмежено придатні», — до 5 червня 2025 року. Адже до встановленого раніше терміну — 4 лютого — військово-лікарські комісії з об'єктивних причин не змогли пройти близько мільйона осіб.

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Фото Pixabay

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