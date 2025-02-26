Принц Вільям ледь не потрапив у скандал: чому майбутній король був змушений миттєво видаляти свій допис

Поки принц Гаррі намагається відчайдушно протистояти спробам дружини маніпулювати собою, його брат Вільям змушений вчитися поводитися як справжній король. А це значить не припускати помилок, які не личить робити монарху.

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Про один з таких випадків розповідають ЗМІ.

Зокрема, днями принц Уельський зустрічався з тренером англійської футбольної збірної. Після зустрічі принц вирішив розповісти про неї у мережах Instagram та X.

«Радий був сьогодні вперше зустрітися з новим головним тренером збірної Англії з футболу Томасом Тухелем та почути про плани команди», — підписав фотографію майбутній король.

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Однак Вільям припустився помилки у назві посади Тухеля, а це могло спричинити скандал серед вболівальників та гравців, тому принц миттєво видалив допис і перезалив його через кілька хвилин.

На перший погляд «помилка» була незначною: Вільям не написав «чоловічої» збірної Англії. Але навіть такий крок міг стати причиною для того, щоб принца звинуватити у дискримінації та зневажливому ставленні до жінок у спорті. Тим більше, що він добре знає тренерку Саріну Вігман і неодноразово зустрічався з нею. І дослухається до порад жінки щодо того, як привчати дітей до занять спортом.



Нагадаємо, що принц Вільям — завзятий прихильник клубу «Астон Вілла» та збірної Англії з футболу. І навіть завів кілька акаунтів у мережі, щоб спілкуватися з іншими вболівальниками.

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