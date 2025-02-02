Приховує від Кейт Міддлтон: стало відомо про таємне спілкування принца Вільяма в інтернеті

Поки принцеса Уельська Кейт Міддлтон роздумує над тим, як помирити свого чоловіка з його рідним братом Гаррі, самого принца Вільяма, виявляється хвилюють зовсім інші питання.

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Про це пише видання E-Noticies.



На щастя, ці «питання» пов'язані не з іншими жінками, а з … футболом.

Наприкінці минулого місяця, 29 січня, пройшов останній день Ліги чемпіонів, коли лондонська «Астон Вілла» зустрічалася з шотландською командою «Селтік». І кореспондент видання випадково помітив, що за матчем спостерігав з особливим ентузіазмом принц Вільям. Як виявилося, він є палким прихильником «Астон Вілли».

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За словами уболівальників «селян», з якими поспілкувався представник видання, принц Вільям часто буває на матчах команди, і навіть завів кілька акаунтів у мережі під чужими іменами, щоб бути в курсі всіх чуток та новин про «Астон Віллу».

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«Він завжди в курсі всіх пліток команди. Він бере участь у кожному фанатському форумі, заходячи під різними іменами. Принц іноді пише свої думки про ігри, а також обговорює повідомлення інших фанатів. Звичайно, багато хто знає, що це Вільям, але ніхто нічого не пише йому, щоб не ставити у незручне становище. До того ж багатьом з нас приємно, що майбутній король підтримує нашу улюблену команду», — розповів шанувальник «Астрон Вілли».

Нагадаємо, нещодавно принц Вільям також здивував багатьох британців. Майбутній король проїхався без охорони в британській «електричці», і при цьому активно спілкувався з іншими пасажирами.

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