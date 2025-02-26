«Зомбує» принца Гаррі? Стало відомо про таємний жест, який використовує Меган Маркл

В той час як принц Вільям та Кейт Міддлтон ведуть себе досить стримано на публіці, і навіть не завжди тримаються за руки, принц Гаррі з дружиною Меган Маркл часто більш розкуті і навіть можуть дозволити собі прилюдні поцілунки, як це було під час «Ігор нескорених» у Ванкувері.

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Прилюдний поцілунок пари. Фото dailymail.co.uk

Звичайно, на перший погляд, здається, що справа у статусі пар: Вільям і Кейт — майбутні король та королева, тому повинні стримуватися. Але це не повна правда, пишуть зарубіжні ЗМІ.

На думку експерта з мови тіла Джуді Джеймс, подружжя Сассекських перестало приховувати пристрасть не тлі чуток про погіршення стосунків і майбутнє розлучення. Саме з того часу дружина принца Гаррі стала все частіше виявляти увагу до чоловіка на публіці, особливо в тому, що стосується поцілунків.

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За словами експерта, бажання Сасекської домінувати зчитується за одним таємним жестом, який уже увійшов у звичку Меган: тримати одну чи обидві руки на щоках чоловіка під час поцілунку.

Експерт впевнена: звичка Меган торкатися обличчя під час поцілунку походить з її ретельно прихованого бажання керувати партнером, контролювати пристрасть і тривалість поцілунку. Так, герцогиня може ненадовго затриматися, щоб продовжити поцілунок і зробити його чуттєвішим. Або, навпаки, швидко перервати його, не даючи почуттям взяти вгору і обмежитися цнотливим чмоком. Крім того, це також гарна можливість зайвий раз ненав'язливо показати в камеру обручку на безіменному пальці і нагадати громадськості про статус їхніх стосунків.

«Це контролюючий жест, при якому злегка (або не дуже) притискають голову, дозволяючи більш синхронно і не так незграбно цілуватися, обережно спрямовуючи і утримуючи на місці», — пояснює експерт з мови тіла.

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Тобто, частково Меган контролює рухи Гаррі та змушує його діяти згідно зі своїми бажаннями.

В той же час, незважаючи на прагнення герцогині Меган перехопити владу в них з Гаррі парі навіть під час поцілунку, її звичка також говорить про те, що у шлюбі, схоже, все ще не закінчився медовий місяць.

«Зазвичай до такого ніжного жесту, повного кохання та романтики, вдаються пари, які все ще живлять один до одного особливо пристрасні та сильні почуття, а не ті, хто пішов у спокійний та розмірений ритм сімейного життя», — вважає експертка.

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Як би там не було, Меган і Гаррі, схоже, не так важливо, що про них подумають інші, поки Сассекський сонячно посміхається після їхніх публічних поцілунків, а сама герцогиня не менш задоволена тим, що відбувається.

А ще подейують, що Меган вже зрозуміла, що публічне протистояння з королівською родиною не приводить до добра і тепер таємно дзвонить Кейт Міддлтон, просячи про допомогу.

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