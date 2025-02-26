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Суспільство та люди

У березні виробники знизять ціни на 100 препаратів: МОЗ розповіло, про які ліки йдеться

10:21 27 лютого 2025
Ліки

З 1 березня за ініціативою Кабміну було обмежено торговельну надбавку на ліки, що має призвести до зниження цін на них. У результаті переговорів із виробниками вже з весни мають знизитися ціни на 105 медпрепаратів.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України, за даними якого йдеться про 70 препаратів, що продаються у вільному доступі, і 35 за рецептами. Йдеться про медичні препарати, які виробляються на території України.

Серед ліків, ціни на які впадуть, — знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашльові, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регулювання артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

Стане простіше купити «Ібупрофен», «Анальгін», «Цитрамон», «Валідол», «Корвалтаб», «Пенталгін», «Сорбекс», активоване вугілля, «Амброксол», «Лоратадин», «Декса», «Метоклопрамід», «Диклофенак», «Кеторолак» та інші ліки.

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Раніше Кабінет міністрів уже запустив низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

  • врегульовано націнки на всі лікарські засоби;
  • заборонено практику маркетингових платежів доти, доки не буде запущено референтне ціноутворення на всі лікарські засоби, що реалізуються в країні, і не встановлено чітких правил цього процесу;
  • відновлено перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

З іншого боку, існує думка, що спроба занадто жорсткого регулювання ринку державою може призвести до дефіциту деяких ліків.

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