Кабмін обмежив торгівельну націнку на ліки: що буде з цінами в аптеках

За даними НБУ, ліки й медичні товари, а також медичне обладнання були серед товарів, які подорожчали в Україні з початку року, що не могло не викликати велике занепокоєння серед українців.

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Тому урядом на виконання рішення РНБО схвалено заходи, які сприятимуть здешевленню вказаних товарів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

За його словами, ціни на ліки в Україні вже в березні будуть знижені.

«Ціни на ліки, які за останні три роки суттєво зросли, вже в березні будуть знижені», — заявив Шмигаль.

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Здешевленню, зокрема, сприятиме обмеження націнок для аптек та гуртових постачальників.

«Ідеться про обмеження максимальної торгівельної націнки для аптек — не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату», — розповів прем'єр.

Разом з тим, повідомив Шмигаль, одночасно уряд буде посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях.

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«Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно. Держава за це платить у межах програми медичних гарантій», — додав він.

За словами Шмигаля, під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня.

Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Згідно з указом, уряд повинен з 1 березня 2025 року обмежити:

- до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби,

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- до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби,

- до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби.

Водночас дані Держстату свідчать про помірне зростання цін на ліки, яке несуттєво перевищує рівень загальної інфляції.

Зокрема, виросли ціни на:

- антибіотики вітчизняні — 20%, антибіотики імпортні — 26%,

- судинорозширювальні засоби (вітчизняні й імпортні) — 13%,

- жарознижувальні та знеболювальні препарати -вітчизняні — 22%, імпортні -16%.

При цьому загальне зростання цін внаслідок інфляції становило 12%, а комуналка подорожчала на 19%.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні останніми днями подешевшали помідори турецького виробництва. Причиною стало те, що попит нижчий за пропозиції цього товару.

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