Чемпіонат України з футболу, 19-й тур, 28 лютого — 2 березня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У п'ятницю, 28 лютого, двома поєдинками у Києві та зустріччю у Житомирі, де свого суперника після поразки від «Динамо» (0:2) приймуть «Карпати», стартує програма 19-го туру української прем'єр-ліги.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат України. 19-й тур

28 лютого (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Скляр, 64 — Буяльський, 16). На 90-й хвилині вилучено Островського («Ворскла»). Юніорські склади — 0:3.

РЕКЛАМА

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 46), Михавко, Дячук, Тимчик, Михайленко, Піхальонок (Бражко, 62), Кабаєв (Волощин, 62), Ярмоленко (Брагару, 84), Буяльський (Шапаренко, 72), Ванат.

«Оболонь» (Київ) — «Полісся» (Житомир) — 0:0. Юніорські склади — 3:3.

У 19-му турі УПЛ також зіграють: 28 лютого (п'ятниця) — «Карпати» — ЛНЗ (18:00); 1 березня (субота) — «Інгулець» — «Кривбас» (13:00), «Чорноморець» — «Лівий берег» (15:30), «Шахтар» — «Олександрія» (18:00); 2 березня (неділя) — «Зоря» — «Рух» (15:30), «Верес» — «Колос» (18:00).

РЕКЛАМА

Становище команд:

1. «Динамо» — 47 очок (19 матчів);

2. «Олександрія» — 41 (18);

3. «Шахтар» — 36 (17);

РЕКЛАМА

4. «Кривбас» — 31 (17);

5. «Полісся» — 31 (19);

6. «Карпати» — 24 (18);

7. «Рух» — 23 (18);

8. «Верес» — 22 (18);

9. ЛНЗ — 22 (18);

10. «Зоря» — 22 (17);

11. «Колос» — 18 (18);

12. «Оболонь» — 18 (19);

13. «Ворскла» — 17 (19);

14. «Лівий берег» — 16 (18);

15. «Чорноморець» — 15 (18);

16. «Інгулець» — 9 (17).

Бомбардири: 11 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Олексій Гуцуляк («Полісся»); 8 — Артем Бондаренко, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»), Єгор Твердохліб («Кривбас»), Олександр Філіппов («Олександрія); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»); 6 — Амбросій Чачуа («Карпати»), Ігор Краснопір («Рух»); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Петар Мічін («Зоря»), Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Микола Шапаренко («Динамо»), Мігел Кампуш, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Пилип Будківський («Зоря»), Луан, Микола Гайдучик (обидва — «Верес»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артема Мілевського захопив приголомшливий гол «недруга» Ваната.

Фото ФК «Оболонь»

115

Читайте нас у Facebook