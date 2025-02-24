«Ого-го. Владик Кріша дав»: Мілевського захопив приголомшливий гол «недруга» Ваната (відео)

Знаменитий ексфорвард «Динамо» та збірної України Артем Мілевський, у якого нещодавно виник конфлікт із нападником «біло-синіх» Владиславом Ванатом, забувши про старі образи, висловив своє захоплення після гола-красеня 11-го номера киян у матчі УПЛ з «Карпатами» (2:0) .

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«Ось він. Влад, йо-майо, прокинувся. Моментик. Опа. Кріш. І з правої туди. Оп. У дальній, отакої. Ого-го. Владик Кріша дав», — прокоментував Артем Мілевський відео з голом Ваната.

Нагадаємо, що Владислав Ванат забив свій 11-й м'яч у поточному чемпіонаті України та очолює бомбардирські перегони УПЛ.

Що ж до Артема Мілевського, то він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України в сезоні 2009/2010, 17 разів вразивши тоді ворота суперників. Та й голів-красенів за свою кар'єру Артем забив чимало. Згадаймо хоча б його шедевр у ворота московського «Спартака» в кваліфікації Ліги чемпіонів 2008-го. До речі, на тому ж стадіоні, що й Ванат, у ті самі ворота, таким самим ударом і в той самий кут.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Мілевський розмазав «Динамо» за провальний виступ у Лізі Європи.

Фото Instagram

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