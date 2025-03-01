«Зеленський лише повівся так само, як вранці 24 лютого 2022 року»: Олександр Невзоров — про скандал в Овальному кабінеті

Публіцист Олександр Невзоров вважає, що президент США Дональд Трамп, який взяв на себе роль миротворця, провалив роль «Великого Арбітра», прийнявши бік росії у війні проти України.

«Єдиним наслідком скандалу в Овальному кабінеті стане лише те, що кров України тепер буде на руках і у Трампа, а не тільки у путіна, — вважає Олександр Невзоров. — Кров відчайдушно хороброї жертви, яку мучить маніяк-диктатор, це вкрай сумнівна прикраса для США.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо Дональд взяв на себе роль Соломона, Великого Арбітра, то у нього ані чорта не вийшло. Роль провалено. Звичайно не до кінця, оскільки Трамп та Венс утрималися й не перейшли на російську. Тож зганьбився Трамп, а не Зеленський.

Той-таки зайвий раз довів, що не людина керує хоробрістю, а вона ним. У будь-яких ситуаціях.

Чи це було розумно?

РЕКЛАМА

За уявленнями «маленьких людей» — ні, не розумно. Але Зеленський лише повівся так само, як вранці 24 лютого 2022 року. Тоді обивателі світу сумно прицокували язиками та чекали на страшний кінець.

Але до кінця ще далеко і попереду багато поворотів пекельного сюжету.

І страшним цей кінець буде не для України, а для путіна, який (до речі) цілком спроможний потягнути в могилу історії й Трампа".

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

1345

Читайте нас у Facebook