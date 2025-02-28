Зеленський достроково залишив Білий дім: що відбувається

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Заплановану після зустрічі Зеленського з Трампом спільну пресконференцію скасовано. «Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилося», — написали Sky News.

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«Він пішов, не підписавши угоду про видобуток корисних копалин і не провівши спільної пресконференції з Трампом, як було заплановано раніше. Він не спілкувався зі ЗМІ перед від'їздом», — йдеться в повідомленні CNN.

Пізніше президент Америки Дональд Трамп прокоментував зустріч із Зеленським. Зокрема, Донні заявив, що зустріч була дуже змістовною, і він отримав багато інформації. Також, на думку президента США, президент України не готовий до миру.

«Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо залучено Америку, оскільки він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру», — написав Трамп у соцмережі.

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Зеленський також прокоментував свій візит до Білого Дому після словесної суперечки з Трампом та Венсом. Він був чемний і лаконічний.

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», — написав президент України в соцмережі.

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