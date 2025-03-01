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Маск продовжує розмножуватися: мільярдер став батьком у 14-й раз

20:59 1 березня 2025
Мільярдер Ілон Маск знову став батьком&nbsp;— Фото з Вікіпедії

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск, який раніше показав своїх близнюків, знову став батьком. Обраниця Ілона, директор з операцій та спеціальних проектів компанії Neuralink Шивон Зіліс повідомила новину в соцмережі Х.

Вона повідомила, що народила сина, вони з Маском назвали Селдон Лікургом.

«Обговоривши з Ілоном, у день народження нашої красуні Аркадії (їх спільної дочки — Авт.), ми вирішили, що краще буде безпосередньо повідомити про появу нашого чудового і неймовірного сина Селдона Лікурга. Справжній велетень з великим золотим серцем. Люблю його дуже сильно», — написала Шивон.

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Під її публікацією Маск залишив емоджі у формі серця. Загалом пара виховує разом чотирьох дітей — двійнят Страйдера та Азур, Аркадію та новонародженого Селдона.

Нагадаємо, від попередніх стосунків у Ілона ще 10 нащадків.

Як писали «ФАКТИ», кілька років тому Маск показав свого сина на ім'я A-XII. Дитину 4 травня 2020 року народила канадська співачка Граймс, про розрив з якою мільярдер оголосив у вересні того ж року.

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Фото з Вікіпедії

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