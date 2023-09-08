Ілон Маск уперше показав своїх близнюків: фото мільярдера з малюками та їхньою мамою

Ілон Маск, який злякався путіна та зірвав атаку українських дронів на кораблі рф, уперше був сфотографований із головною менеджеркою компанії Neuralink Шивон Зіліс та близнюками, яких вони таємно народили разом на світ майже два роки тому. Близнюки Страйдер і Азур народилися в листопаді 2021 року, всього за кілька тижнів до того, як Маск і Клер Баучер, співачка, яка виступає під псевдонімом Граймс, народили другу дитину від сурогатної матері.

Складне особисте життя Маска включало три шлюби і три розлучення, зокрема по два з однією і тією ж жінкою. У мільярдера семеро дітей від двох тривалих романів, а також близнюки від Зіліс, яких вони зачали за допомогою екстракорпорального запліднення.

Автор нової біографії Маска Волтер Айзексон поділився в X (раніше Twitter) фотографією Ілона і Шивон із двома дітьми, яким на той момент було 16 місяців.

Зіліс народилася в Онтаріо, Канада. Вона познайомилася з Маском через OpenAI, некомерційну організацію з досліджень і впровадження штучного інтелекту, співзасновником якої Маск став 2015 року.

Вона вивчала економіку і філософію в Єльському університеті, де також грала воротарем у жіночій хокейній команді.

У 2015 році Зіліс увійшла до списку Forbes «30 до 30» у категорії венчурного капіталу, а у 2017 році приєдналася до компанії Маска Neuralink, що займається чіпами для головного мозку, як директорка з операцій і спеціальних проєктів.

Згідно з судовими документами, у квітні минулого року Маск і Зіліс подали прохання про зміну імен близнюків, щоб «дати їм прізвище батька і включати прізвище матері як частину другого імені».

Фотографія з близнюками зроблена Айзексоном у будинку Зіліс в Остіні, штат Техас.

Перша дружина, Джастін Вілсон, навчалася з ним в одному університеті в Канаді. Вони одружилися 2000 року. У 2002 році у них народився син Невада. У віці 10 тижнів він раптово помер уві сні від синдрому раптової дитячої смерті. У 2004 році народилися в результаті екстракорпорального запліднення хлопчики-близнюки Гріффін і Ксав'єр. У 2006 році з'явилася трійня — Даміан, Саксон і Кай.

У вересні 2008 року Ілон і Джастін оголосили про розрив стосунків, оскільки Маск почав зустрічатися з британською актрисою Талулою Райлі. Вони одружилися 2010 року. У 2012 році пара розлучилася, проте одружилася знову у 2013 році. У березні 2016 року вони подали заяву на розлучення, яке відбулося в жовтні того ж року.

Із Граймс Маск почав зустрічатися 2018 року. У січні 2020 співачка підтвердила, що вони чекають на первістка. Граймс пояснила, що дитина сама зможе вибрати собі гендер, і пара планує використовувати щодо малюка нейтральний займенник «вони».

4 травня 2020 року народився син Екс Еш Ей-Твелв.

У вересні 2021 року стало відомо, що Ілон Маск і Граймс розлучилися після трьох років спільного життя. Однак у грудні 2021 року в них за допомогою сурогатної матері народилася дочка Екза Дарк Сайдеріл.

Днями стало відомо, що Маск не дає Граймс бачитися із сином.

Нагадаємо, що Ілон Маск привітав свою колишню дружину Талулу Райлі з її заручинами.

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